vor 17 Min.

Polizist schießt auf Mann vor Spielhalle

Ein Polizist hat in Dortmund auf einen Mann geschossen. Die Beamten dachten, er würde eine Spielhalle überfallen.

Polizisten haben auf einen 45-Jährigen in Dortmund das Feuer eröffnet und ihn schwer verletzt. Der Mann habe notoperiert werden müssen, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Eine Polizeistreife hatte den Dortmunder kontrollieren wollen. Zeugen zufolge hatte er sich verdächtig verhalten. Sie hatten den Eindruck, der wegen Drogendelikten bekannte Mann könnte eine Spielhalle überfallen.

Als sich die Polizisten näherten, sei der Mann davongerannt. Von den Beamten in der Nähe des Polizeipräsidiums eingeholt, habe er einen spitzen Gegenstand gezückt und sie bedroht. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Stichwaffe fallen zu lassen, habe er sich geweigert. Als die Beamten dann den Eindruck hatten, der Mann würde sie angreifen, feuerten sie.

Von zwei Kugeln getroffen, wurde der 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Er verweigerte die Aussage. Bei ihm und in seiner Nähe fanden Polizeibeamte eine Sturmhaube, einen Zirkel und eine lange Schere. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei in Recklinghausen die (dpa)

