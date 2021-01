vor 16 Min.

Polizisten entwaffnet und geflohen? Prozessauftakt gegen "Waldläufer"

Er soll im Sommer vier Polizisten entwaffnet haben und wurde danach tagelang von einem Großaufgebot im Schwarzwald gesucht. "Waldläufer" Yves R. steht nun vor Gericht.

Weil er im Sommer vier Polizisten entwaffnet haben und anschließend mit ihren Dienstwaffen tagelang im Schwarzwald untergetaucht sein soll, steht ab Freitag (8.30 Uhr) ein 32-Jähriger vor Gericht. Angeklagt ist der als "Waldläufer von Oppenau" bekannt gewordene Yves R. vor dem Landgericht Offenburg unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. Ihm drohen allein wegen des Tatvorwurfs der Geiselnahme bis zu 15 Jahre Haft. Zunächst sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 19. Februar fallen (Az: 2 KLs 504 Js 11227/20).

Yves R. wurde tagelang von einem Großaufgebot der Polizei gesucht

R. soll am 12. Juli vergangenen Jahres bei der Kontrolle einer von ihm illegal genutzten Gartenhütte im Schwarzwaldstädtchen Oppenau vier Polizisten gezwungen haben, ihre Waffen abzulegen. Mit den Dienstwaffen gelang ihm die Flucht. Ein Großaufgebot der Polizei suchte tagelang in der Umgebung nach dem Mann, der unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Am 17. Juli 2020 wurde R. nahe Oppenau gestellt. Seit seiner Festnahme hat R. sich laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen nicht geäußert. Am Freitag erhält er vor Gericht die Gelegenheit, Stellung dazu zu nehmen. Außerdem sind Zeugen geladen, die Angaben zur Festnahme machen sollen. (dpa)

