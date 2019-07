vor 24 Min.

Polizisten nehmen Hund in Obhut und landen Social-Media-Hit

Eine Polizistin und ein Polizist der Polizeiinspektion Neutraubling sitzen mit einem Hund im Streifenwagen. Zuvor hatten sie das Tier aufgegriffen, sein Herrchen war nicht in Sicht.

Auch Polizisten machen Selfies - in diesen Tagen wohl besonders gern mit Tieren. In der Oberpfalz trafen Beamte auf einen Hund, an der Mosel auf Esel.

In Bayern nahmen Beamten einen Hund in ihre Obhut, der vorher frei auf einer Straße herumgelaufen war, wie eine Sprecherin am Freitag sagte.

Eine Passantin hatte das Tier in der Nähe von Schierling am Vortag bemerkt und es bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sein Herrchen sei weit und breit nicht zu sehen gewesen, schrieben die Beamten bei Facebook. Also öffneten sie die Tür ihres Streifenwagens und "schwubs die wubs" habe der Hund auf der Rücksitzbank gesessen.

Polizisten nehmen Hund in Auto auf und posten ein Selfie bei Facebook

Das Selfie der Beamten zeigt den Hund hechelnd auf der Rückbank im Polizeiauto. "Mit so einem Passagier an Bord könnte eine Fahrt wohl kaum schöner sein", hieß es bei Facebook weiter. Sie brachten den Hund der Rasse Shiba in eine Hundepension - dort wurde er von seinem Herrchen abgeholt.

An der Mosel waren Esel ein Fotomotiv. Dort waren Polizisten damit beschäftigt, zwei entlaufene Tiere wieder einzufangen. Die beiden hatten sich morgens in Kröv durch den Zaun ihrer Weide geschlängelt, um auf Erkundungstour zu gehen, wie die Polizei berichtete.

Auch Esel in Rheinland-Pfalz sind der Polizei begegnet

Autofahrer alarmierten die Ordnungshüter. Diese entdeckten die Tiere "auf einem frisch gemähten Feld, wo sie gucken wollten, ob es da was Besseres gibt als auf der Weide", sagte Polizeihauptkommissarin Nadja Pazen. Pazen und ihr Kollege Wolfgang Hettgen überzeugten die Eselinnen mit Äpfeln, auf die Besitzer zu warten.

Am Ende des Einsatzes twitterten die Polizisten: "Mit I-Ah und einem tierischen #Selfie ging es zurück ins Gehege." Außerdem verbreiteten sie ein Foto von sich und einem der beiden Esel mit dem Kommentar: "Finde den Esel (auf Bild 1)." (dpa)

Finde den Esel (auf Bild 1 ) - hieß es heute Morgen für die Kollegen der #PolizeiBernkastel. Mehrere Tiere sind von einem Gelände in #Kröv ausgebüchst. Mit I-Ah und einem tierischen #Selfie ging es zurück ins Gehege. pic.twitter.com/HXHCa5UnYS — Polizei Wittlich (@PolizeiWittlich) 5. Juli 2019

