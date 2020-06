15:21 Uhr

"Pop-Giganten": Vorschau auf die Musik-Doku "Sommer-Hits"

Träume von Palmen, weißem Strand und azurblauem Wasser: Wir geben Ihnen eine Vorschau auf die RTL-2-Doku "Sommer-Hits" in der Reihe "Pop-Giganten".

Von Claus Holscher

Endlich Sommer! Trotz aller Einschränkungen kann man sich wieder auf ein etwas unbeschwerteres Leben freuen und vielleicht sogar in Urlaub fahren. Sonne, Meer, Strand und neue Sommer-Hits? Ob es wieder den einen großen Abräumer gibt? Man darf auf den Sommer 2020 gespannt sein - aber ein bisschen Nostalgie ist auf jeden Fall erlaubt. Und Träumen...

RTL2 erzählt in seiner Doku "Pop-Giganten" diesmal von den größten Sommer-Hits der vergangenen 50 Jahre. Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos hier in der Vorschau.

"Pop-Giganten - Sommer-Hits": Wann läuft die Doku bei RTL2?

RTL2 hat die "Sommer-Hits" der Doku-Reihe "Pop-Giganten" für Samstag, 27.06.2020, um 20.15 Uhr angekündigt. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, 28.06.2020, um 15.20 Uhr. Jeweils parallel kann man die Sendung beim Streaming-Anbieter TVNow verfolgen.

Worum geht es bei den Sommer-Hits von "Pop-Giganten"?

Die Doku bringt natürlich nicht nur die Songs, sondern erzählt auch die Geschichten hinter den großen Sommer-Hits. Hinter vielen Titel steckt nämlich viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte: "Club Tropicana" von Wham! beispielsweise ist nicht nur ein harmloser Gute-Laune-Hit. Der Song setzt sich in seinem Text kritisch mit dem damals beginnenden Trend zum All-Inclusive-Urlaub in mehr oder weniger von ihrem Umfeld isolierten Clubs auseinander. Und auch das fröhliche "Vamos a la playa" von Righeira handelt nicht vom entspannten Strandleben, sondern befasst sich mit den Folgen der Umweltverschmutzung und der atomaren Bedrohung durch den Kalten Krieg in den 1980er Jahren.

Manche Sommer-Hits aus "Pop-Giganten" waren ursprünglich Filmmusik

Einige der Songs wurden ursprünglich als Soundtrack für einen Film produziert, ehe sie zu globalen Sommer-Hits wurden. Zu den bekanntesten Beispielen zählt "Happy" von Pharrell Williams aus dem Soundtrack des Animationsfilms "Ich - Einfach unverbesserlich 2" (Näheres dazu hier) oder Justin Timberlakes "Can’t Stop The Feeling" aus dem Blockbuster-Film "Trolls". Beide Titel wurden sogar für einen "Oscar" als bester Filmsong nominiert. (AZ)

