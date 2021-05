Ed Sheerans Tochter weint bei seinen Liedern

Ed Sheeran ist einer der erfolgreichsten Popsänger weltweit. Dies bedeutet noch lange nicht, dass seine kleine Tochter alle Songs vom Papa mag. Leise muss es sein.

Ed Sheeran (30) hat seiner Tochter offenbar nicht seinen Musikgeschmack vererbt. Er habe stets Stunden vor dem Spiegel verbracht und geübt, sagte der Sänger dem Sender Radio 1.

"Jetzt singe ich meiner Tochter vor, aber sie ist nicht gerade mein größter Fan. Sie weint nur", sagte Sheeran. Einige Lieder höre das Baby durchaus gerne, etwa "Shape of You". "Aber sie mag nichts Lautes." Über die Geburt von Tochter Lyra Antarctica Seaborn hatte Sheeran am 1. September 2020 berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-785180/2 (dpa)