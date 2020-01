vor 18 Min.

Pornos haben keine Untertitel: Gehörloser Mann verklagt Pornhub

Das Video "Heiße Stieftante babysittet ungehorsamen Neffen" hat keine Untertitel - das verstößt aus Sicht eines Gehörlosen gegen ein Antidiskriminierungsgesetz.

Ein gehörloser Mann aus New York will offenbar der Handlung von Filmen wie "Heiße Stieftante babysittet ungehorsamen Neffen" oder "Sexy Polizistin bringt Zeugen zum Reden" folgen.

Das könne er aber nicht, weil unter anderem bei diesen Videos keine Untertitel angeboten würden. Deswegen hat der Mann übereinstimmenden Medienberichten zufolge mehrere Porno-Streaminganbieter verklagt. Die beiden genannten Titel sind Filmchen der Seite Pornhub, die der Mann den Gerichtsakten zufolge schauen wollte, dies aber wegen der fehlenden Untertitel nicht tun konnte. Das vermeldet das amerikanische Nachrichtenportal TMZ. Es beruft sich auf die Gerichtunterlagen und schreibt, der Kläger habe angegeben, er habe dem Dialog nicht folgen können.

Weitere Klagen richten sich Berichten zufolge gegen die Pornoseiten YouPorn und Redtube sowie gegen deren Mutterkonzern MindGeek aus Kanada.

Pornoseiten verklagt: Amerikaner bezieht sich auf Antidiskriminierungsgesetz

Der gehörlose Mann beruft sich laut Medienberichten auf ein bundesweit gültiges US-Gesetz, das Bürgern mit Behinderung "vollen und gleichwertigen" Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen geben soll. Dieses Antidiskriminierungsgesetz müsse seiner Meinung nach auch für Pornoseiten gelten. Deshalb fordert er ein Bußgeld sowie Schadenersatz. Der Kläger ist den Medienberichten zufolge bekannt für ähnliche Klagen und versuche damit, Schadenersatz zu erstreiten. Wie hoch der geforderte Schadenersatz im Falle der Pornoseiten ohne Untertitel ist, ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Pornhub: Gibt durchaus Videos mit Untertiteln

Der Vize-Präsident von Pornhub, Corey Price, meldete sich inzwischen zu Wort und widersprach der Darstellung in einem Statement an den TV-Sender ABC: Seine Seite biete sehr wohl einen Bereich für Videos mit Untertitel an. (AZ mit dpa)

