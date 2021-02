vor 16 Min.

Porsche-Fahrer strandet auf der Autobahn - weil er kein Geld für Winterreifen hat

Im Schneematsch auf der A2 ist ein Autofahrer mit seinem Porsche stecken geblieben. Der Grund: Er konnte sich die Winterreifen für sein Luxusgefährt nicht leisten.

"Ein Hinweis auf die Winterreifenpflicht sollte eigentlich überflüssig sein", schreibt die Polizei Dortmund in ihrem Pressebericht, nachdem ein starker Wintereinbruch am Wochenende Teile Deutschlands lahmgelegt hat. Einem Porsche-Fahrer hätte es aber gut getan, diese Ratschlag noch einmal zu hören, bevor er in der Nacht zu Sonntag mit seinem Gefährt aufbrach: Denn bei Eis, Schnee und Schneematsch blieb er mitten auf der A2 bei Hamm stecken - weil er nur auf der Vorderachse Winterreifen aufgezogen hatte.

Porsche-Fahrer kann sich keine Winterreifen leisten

Die kuriose Begründung des Porsche-Fahrers: Er könne sich Winterreifen auf beiden Achsen nicht leisten. Die Polizei Dortmund schreibt dazu nur: "Abgesehen von der Winterreifenpflicht und den finanziellen Problemen des Porsche-Fahrers: Ein Unfall kann nicht nur teurer werden, sondern auch schlimme Folgen für Leib und Leben haben." (AZ)

