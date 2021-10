Der Neue bei "Bild": Das ist Johannes Boie, der auf Julian Reichelt folgt

Nach Berichten über Machtmissbrauch hat sich der Medienkonzern Axel Springer von Bild-Chefredakteur von Julian Reichelt getrennt. Sein Nachfolger: Johannes Boie.

Johannes Boie ist der Neue bei Bild. Der 37-Jährige ersetzt Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, den der Medienkonzern Axel Springer nach Berichterstattungen über Machtmissbrauch und Ausnutzung am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden hat. Doch neu ist Boie nicht bei Springer: Zuvor übernahm er den Chefposten bei Welt am Sonntag.

Johannes Boie ist als Bild-Chefredakteur der Nachfolger von Julian Reichelt

Die Trennung von Reichelt gab der Axel-Springer-Vorstand bekannt, nachdem die New York Times am Sonntagabend einen Artikel über die Unternehmenskultur bei Axel Springer im Allgemeinen und bei Bild im Besonderen veröffentlicht hatte. Der Artikel enthält neue Details, wie Reichelt junge Frauen behandelt haben soll, mit denen er Affären am Arbeitsplatz hatte. Es geht um Sex, Beförderungen, Beziehungen und vor allem um eins: Macht. Die kontroverse Mediengestalt Reichelt scheint damit ein jähes Ende gefunden zu haben.

Sein Nachfolger Johannes Boie wirkt auf den ersten Blick wie ein Gegenentwurf: Viel ist über den ruhigen und analysierenden Journalisten, der aus in einem Dorf bei Calw im Nordschwarzwald stammt, nicht bekannt. Während seines Studiums der Geschichte an der Freien Universität Berlin schrieb er für Medien wie Tagesspiegel, Jüdische Allgemeine und Spiegel Online. Als Volontär, Reporter und Redakteur arbeitete er anschließend bei der Süddeutschen Zeitung und entwickelte als Leiter der digitalen Ausgabe maßgeblich das Bezahlsystem der überregionalen Tageszeitung weiter. Im Jahr 2017 wechselte Boie als Referent des Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner zu Axel Springer und entwickelte sich zu einem seiner engsten Vertrauten. Ab 2019 übernahm er den Job als Chefredakteur der Welt am Sonntag und als stellvertretender Chefredakteur der Welt-Gruppe.

Journalist Gabor Steingart über Boie: "ambitioniert und integer"

Dass Boie leiser ist als Reichelt, heißt nicht, dass er meinungsschwach wäre. Und wie es sich für die Springer-Gruppe gehört, sind seine Meinungen oft kontrovers. In Meinungsstücken bezeichnet Boie in der Welt den YouTuber Rezo als „Journalistendarsteller“, stellte die Rolle der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ARD und ZDF infrage oder forderte von Heiko Maas nach dem Afghanistan-Abzug den Rücktritt.

Der Journalist Gabor Steingart sagte zu dem Wechsel von Reichelt und Boie in seinem Podcast Steingarts Morning Briefing: „Das Feldbett im Zimmer des Bild-Chefredakteurs, auf dem Reichelt gerne posiert hat, ist damit Geschichte. Johannes Boie ist Zivilist." Steingart beurteilt den neuen Bild-Chef als "ambitioniert und integer".