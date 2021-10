Motsi Mabuse: Im Leben nach oben getanzt

Motsi Mabuse ist im deutschen Fernsehen als fröhliche Jurorin bekannt, die bei „Let's Dance“ Prominente bewertet. Wenige wissen: Auch im Ausland ist sie ein Star.

Motsi Mabuse lacht laut, trägt extravagante Outfits und strotzt vor Energie. Die Tänzerin, Tanztrainerin und Wertungsrichterin kennen viele Deutsche als Jurorin in der RTL-Fernsehsendung „Let’s Dance“. Was nur wenige wissen: Die 40-Jährige ist auch ein Star in Großbritannien. Bei „Strictly Come Dancing“, dem britischen Pendant zu „Let’s Dance“, sitzt Mabuse ebenfalls seit 2019 in der Jury. Aktuell vergibt sie in der 19. Staffel Woche für Woche streng, aber auch gefühlvoll ihre Wertungen an die tanzenden Stars.

Motshegetsi „Motsi“ Mabuse kam in Südafrika zur Welt

Was man in der Sendung nicht auf den ersten Blick sieht: Die 1,60 Meter große Frau ist eine Kämpferin. Stärker gemacht hat sie ihre schwierige Kindheit. Motshegetsi „Motsi“ Mabuse kam in einem kleinen Dörfchen Mankwe in Südafrika zur Welt. Das Leben ihrer Familie war geprägt vom Apartheidregime in Südafrika.

Was Mabuse half, war ihre eigene kleine Welt: das Tanzen. Sie verliebte sich nach eigener Aussage bereits mit elf Jahren in den Sport, nahm kurz darauf ihren ersten Unterricht. Doch auch in diesem Lebensbereich musste sie mit Anfeindungen kämpfen. Bei Tanzwettbewerben schloss die Jury sie immer wieder in der ersten Runde aus, über ihre Schuhe, Kleider und Frisuren hätten die anderen gelacht, hat Mabuse einmal erzählt. Doch ihre Eltern Peter und Dudu ermutigten sie weiterzumachen und ihren Traum zu verfolgen.

Mabuse und ihr Ex-Ehemann Timo Kulczak waren eines der erfolgreichsten Tanzpaare in Deutschland

Heute ist Mabuse südafrikanische Vize-Weltmeisterin in den Lateinamerikanischen Tänzen, zweimal hat sie die deutsche Meisterschaft gewonnen, nachdem sie mit 18 Jahren für das Tanzen nach Deutschland kam. Zudem war sie Finalistin beim World Cup Latein, tanzte bei zahlreichen anderen Wettbewerben.

Auf dem Tanzparkett lief ihr auch die Liebe über den Weg: Mit ihrem Tanzpartner und mittlerweile Ex-Ehemann Timo Kulczak war sie eines der erfolgreichsten Tanzpaare in Deutschland. Auf die Trennung im Jahr 2014 folgte ihr Ende als Profi-Tänzerin. Heute ist Mabuse mit ihrem früheren Tanzpartner Evgenij Voznyuk verheiratet und führt gemeinsam mit ihm eine Tanzschule. Das Paar hat eine kleine Tochter, die auch schon ihre ersten Tanzschritte ausprobiert.

Ohnehin liegt die Leidenschaft für das Tanzen in der Familie: Motsi Mabuses kleine Schwester Oti arbeitet als Tänzerin bei „Strictly Come Dancing“. Die letzten beiden Jahre gewann die 31-Jährige mit ihren Tanzpartnern die britische Sendung. Als Oti Mabuse die glitzernde Siegertrophäe in die Luft reckte, traten an die Stelle von Motsi Mabuses typischem breiten Lachen einige stolze Freudentränen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.