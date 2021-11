Warum der Oscar von Schauspielerin Kate Winslet auf ihrer Toilette steht

Kate Winslet hat es geschafft, nach ihrem Riesenerfolg „Titanic“ offen für Neues zu bleiben. Ihr aktueller Kinofilm: "Ammonite". Ihre höchste Filmauszeichnung bewahrt sie auf der Toilette auf.

Hollywood-Star Kate Winslet kennt die Welt seit „Titanic“, als sie im Alter von 22 Jahren an der Seite von Leonardo DiCaprio das Publikum vor den Kinoleinwänden verzauberte. Ein Film-Moment verfolgt Winslet bis heute: die Szene, als sich Rose von Jack nackt zeichnen lässt. Jahre später soll die Schauspielerin immer noch Fotos dieser Szenerie unterschreiben. Bizarr für sie. Aber auch wenn die heute 46-Jährige den Film selbst angeblich nur einmal angeschaut hat, bereut sie ihn nicht. Sie ist seitdem schließlich im Geschäft geblieben.

Neue Rolle von Kate Winslet im Film „Ammonite“

In ihrer neusten Rolle spielt Winslet im Film „Ammonite“ die einsame britische Fossiliensammlerin Mary Anning, die an der abgelegenen Südküste Englands lebt. Alles verändert sich für Anning schlagartig, als sie auf Charlotte, die Frau eines wohlhabenden Amateur-Fossiliensammlers, trifft – und mit ihr eine Affäre beginnt.

Ihr Weg als Schauspielerin war für Winslet bereits früh klar gewesen. Im Alter von fünf Jahren hatte sie eine Art Erscheinung auf der Toilette ihres kleinbürgerlichen Zuhauses, wie sie kürzlich in einem Interview mit der Zeit berichtete. Damals beschloss sie im Stillen: Ich werde Schauspielerin. Nicht verwunderlich, da sie aus einer Schauspielerfamilie stammt: Ihr Vater sowie ihre beiden Schwestern sind ebenfalls Darsteller und Darstellerinnen.

Mit elf Jahren drehte Winslet ihren ersten Werbespot – für Frühstücksflocken – und schloss mit 16 Jahren die Schauspielschule ab. Danach begeisterte sie das Kinopublikum sowie Kritiker und Kritikerinnen mit ihrem Debütfilm „Heavenly Creatures“ von Peter Jackson.

Kate Winslet macht sich für Frauen in der Filmbranche stark

Nach ihrem Karrierehöhepunkt mit „Titanic“ entschied sich Winslet in den Jahren danach für eigenwilligere Projekte, Nebenrollen oder Filme, wie das britische Low-Budget-Projekt „Marrakesch“ oder das Literatur-Drama „Iris“. Nach zahlreichen Nominierungen gewann Winslet 2009 ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle der Hanna Schmitz in der Verfilmung des Buchs „Der Vorleser“.

Kate Winslet froder für Frauen in der Filmbranche Veränderungen. (Archivbild) Foto: Facundo Arrizabalaga, dpa

Starke Frauenrollen sind der Schauspielerin wichtig. Heute kritisiert Winslet, dass Frauen seit den Anfängen des Kinos zum Objekt gemacht wurden. Als einflussreiche Künstlerin setzt sie sich nun abseits der Leinwand dafür ein, die Filmbranche zu verändern. Ihr Appell: Wir alle spielen dabei unsere Rolle – ob Schauspielerinnen, Drehbuchautoren, Regisseurinnen oder Filmkritiker.

Warum Kate Winslets Oscar auf der Toilette steht

Winslets Oscar, der Goldjunge, hat einen besonderen Platz im Haus der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern: Er steht auf ihrer Toilette. „Freundinnen, Bekannte können einen Moment allein mit dem Oscar haben, ihn in die Hand nehmen, vielleicht eine imaginäre Dankesrede an ihre Eltern oder wen auch immer halten.“ Von ihrem zukünftigen Leben als Schauspielerin träumte Winslet schließlich auch erstmals in den vier Wänden einer Toilette.