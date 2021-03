08:08 Uhr

Praxis mit Meerblick: Herzklopfen - TV-Termin heute in der ARD, Handlung, Schauspieler

Die ARD zeigt heute am 19.3.21 den Spielfilm "Praxis mit Meerblick - Herzklopfen". Wann ist der genaue TV-Termin? Wie ist die Handlung? Und welche Darsteller sind mit dabei? Das erfahren Sie hier.

Von David Reitschuster

Im Ersten ist heute ein neuer Film der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" zu sehen. Es ist bereits die zehnte Episode der Reihe und der Titel lautet "Herzklopfen". Das Drehbuch stammt aus der Feder von Michael Vershinin. Jan Ruzicka führte Regie. Tanja Wedhorn verkörpert wieder die Hauptrolle der Nora Kaminski, welche als Ärztin auf der Insel Rügen arbeitet.

Wann ist der genaue TV-Termin des Films? Worum geht es in "Praxis mit Meerblick- Herzklopfen"? Und: Welche Schauspieler sind im Cast? Wir haben die Antworten für Sie hier zusammengestellt.

TV-Termin: "Praxis mit Meerblick - Herzklopfen" am 19.3.21 in der ARD und im Stream

Der Fernsehfilm "Praxis mit Meerblick- Herzklopfen" läuft heute am 19. März 2021 um 20.15 Uhr in der ARD und dauert circa 90 Minuten. Sollten Sie an diesem Termin keine Zeit haben, dann können Sie den Spielfilm auch in der ARD-Mediathek ansehen. Der Spielfilm wird dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang im Stream zur Verfügung stehen.

Handlung: Darum geht es in "Praxis mit Meerblick - Herzklopfen"

Rügen-Ärztin Nora Kaminski hat sich wieder auf ihren Ex-Mann Peer eingelassen und die beiden haben eine lockere Affäre miteinander. Nora genießt es, Peer gegenüber keine Verpflichtungen zu haben oder ihm Versprechungen machen zu müssen. Außerdem umgeht die Praxisinhaberin auf diese Weise die Gefahr, ein zweites Mal von ihrem Ex-Mann sitzen gelassen zu werden. Obwohl die beiden Elternteile alles daran setzen, die Affäre geheim zu halten, weiß Sohn Kai längst von deren Liaison Bescheid. Doch der angehende Jurist hat seine eigenen Beziehungsprobleme, um welche er sich kümmern muss. Seine hochschwangere Freundin Mandy ist besorgt, dass sie seiner Karriere im Weg stehen könnten und hat sich deshalb von ihm getrennt. Doch Kai hat nicht vor, Mandy einfach so ziehen zu lassen und aufzugeben.

Eine extrem starke Frau lernt Nora derweil als Patientin kennen: Trotz einer Morbus-Fabry-Erkrankung leitet Yvette Schewe ihr eigenes Hotel. Aus medizinischer Sicht müsste die Ärztin der 33-Jährigen eigentlich ins Gewissen reden und ihr Nahe legen, sich schnellstmöglich aus dem anstrengenden Hotelbetrieb zurückzuziehen. Nora weiß allerdings aus eigener Erfahrung am besten, dass ein unvernünftig wirkender Kampfgeist auch versteckte Kräfte wecken kann. Mit der Hilfe von Dr. Maja Pirsich und ihrem Kollegen Dr. Stresow, welche ihr beide ins Gewissen reden, wird Nora schließlich bewusst, wie sie ihre Patientin am besten unterstützen und ihr helfen kann.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Praxis mit Meerblick- Herzklopfen"

Hier finden Sie einen Überblick über alle Schauspieler im Cast von "Praxis mit Meerblick- Herzklopfen":

Rolle Schauspieler Nora Kaminski Tanja Wedhorn Dr. Hannes Stresow Benjamin Grüter Peer Kaminski Dirk Borchardt Dr. Heckmann Patrick Heyn Dr. Maja Pirsich Anne Werner Schwester Mandy Morgane Ferru Kai Kaminski Lukas Zumbrock Michael Kubatsky Michael Kind Roswitha Wing Petra Kelling Yvette Schewe Lucie Heinze Elmar Schewe Sebastian Schwarz Tamara Klink Maike Jüttendonk Roger Klink Florian Schmidtke Jana Bug Anne Weinknecht Lars Hinrichs Bo Hansen Milena Novak Maria M. Wardzinska Emma Witt Mira Elisa Goeres

(AZ)

