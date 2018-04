vor 22 Min.

Pressestimmen zum Polizeiruf: "Mehr Endzeitdrama als Krimi" Panorama

Im "Polizeiruf 110" geht es heute finster zu. Hier lesen Sie die Pressestimmen zum Krimi "Demokratie stirbt in Finsternis" aus Frankfurt (Oder).

Der neue "Polizeiruf 110" entzweit die Kritiker. Im Sonntags-Krimi aus Frankfurt (Oder) wird Kommissarin Lenski selbst zum Opfer. Ein Einbruch in ihrer Wohnung wirft sie aus der Bahn. Hier lesen Sie die Pressestimmen zu "Demokratie stirbt in Finsternis" (heute, 20.15 Uhr, in der ARD):

"Der Polizeiruf probt die Apokalypse an der deutsch-polnischen Grenze. Der Regisseur Matthias Glasner geht wieder einmal hart an die Grenze des Erlaubten." Neue Züricher Zeitung

"Vieles wird angedeutet in diesem Film von Matthias Glasner: die fehlende Perspektive im ländlichen Ostdeutschland, die Angst der Menschen vor der einen, großen Katastrophe. Aber keines dieser Themen wird schlüssig zu Ende erzählt." Schwäbische Zeitung

Ein neuer Fall für den Polizeiruf 110 Olga Lenski und Adam Raczek ermitteln am Sonntag um 20:15 Uhr in einem neuen Fall! Der "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis". Mehr: www.polizeiruf.de Gepostet von Polizeiruf 110 am Freitag, 27. April 2018

"Mehr Gesellschaftsreport als Krimi: An der deutsch-polnischen Grenze warten Aussteiger auf den Weltuntergang. Der Polizeiruf zeigt Menschen im Aufstand gegen die Verhältnisse - und vereinfacht unzulässig." Spiegel

"Polizeiruf 110" aus Frankfurt (Oder): "Düster und schockierend"

"Ein typischer Polizeiruf ist das nicht, jedoch auch weit entfernt von den "Tatort"-Experimenten der vergangenen Monate. Wer der Täter ist, bleibt bis zur unspektakulären Auflösung am Ende Nebensache." Stern

"Der Polizeiruf "Demokratie stirbt in Finsternis" ist mehr Endzeitdrama als Krimi; alles gerät ins Rutschen, schließlich gehen sämtliche Lichter aus, weil das Stromnetz von Cyberterroristen gekapert worden ist, und spätestens da wird aus dem Kontrollverlust der Kommissarin der Kontrollverlust von allen. Denn wenn überall der Strom ausfällt, ist das nichts anderes als der Weltuntergang." Süddeutsche Zeitung

4 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Hendrik Heiden, BR

"[Dieser Polizeiruf] ist düster, schockierend, macht Angst und wütend - und lässt am Ende nur ein ganz kleines bisschen Hoffnung zu." Trierischer Volksfreund

"Wie schmal die Grenze zwischen linken Verschwörungstheorien und der Reichsbürgerideologie sein kann, davon erzählt der eindrucksvoll dicht inszenierte Polizeiruf." Weser Kurier

Unser TV-Kritiker Rupert Huber schreibt: Der aktuelle Polizeiruf "ist ein eher der Gattung Familiendrama verpflichteter Krimi, der den Zuschauer aufrüttelt". Hier lesen Sie die ganze Kritik der Augsburger Allgemeinen.

Themen Folgen