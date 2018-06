08:01 Uhr

Pressestimmen zum Polizeiruf: "Wie in einer Endlos-Schleife" Panorama

Die Kommissare Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in einer Szene des Polizeirufs "In Flammen".

Die letzte Folge von "Polizeiruf 110" vor der Sommerpause kommt aus Rostock. Was die Kritiker von "In Flammen" halten: die Pressestimmen.

"In Flammen" heißt die letzte Folge des "Polizeiruf 110", bevor sich der Sonntagabendkrimi in die WM-bedingte Sommerpause verabschiedet. Wie schon so oft in den vergangenen Wochen geht es am Sonntagabend im Ersten um Nazis (hier mehr zur Handlung ). Das ist auch den Kritikern aufgefallen. Während die einen deshalb nun Themeneinfalt und Redundanz beklagen, sehen andere darüber hinweg und halten den Polizeiruf für ein absolutes Highlight vor der Sommerpause. Die Stimmen im Überblick.

"Polizeiruf 110": Die Pressestimmen zu "In Flammen"

"Die Gespräche dieses 'Polizeiruf' sind an der Schmerzgrenze ambivalent, die gesellschaftlichen Spaltungsprozesse erscheinen fast schon körperlich spürbar: eine Krimi-Bombe vor der langen Sommerpause." Spiegel

"Das ist ambivalent, kompromisslos und scharfsichtig gemacht. Es zeigt, wie extreme Kräfte, sie müssen noch gar nicht einmal politische Relevanz entwickeln, die gesellschaftliche Befindlichkeit umgraben können." Neue Zürcher Zeitung

"Wieder braucht es einen Debattenkrimi, noch dazu mit einem leicht durchschaubaren Ende, um den Nordosten Deutschlands rechts zu verorten. Der Polizeiruf mit Bukow und König haben schon oft den Zuschauer in die Geschichte reingezogen. Diesmal aber überfrachtet das klischeehafte Drehbuch von 'In Flammen' das Szenario." Augsburger Allgemeine

"Es ist ja durchaus gut, genau diese viel diskutierte Bandbreite zwischen 'Rechts-der-Mitte' und rechten Fanatikern immer wieder aufzufächern, aber hier wird das komplett übertrieben. Da zudem auch noch ein syrischer Edel-Flüchtling reinkonstruiert wird, der einerseits mordverdächtig ist, aber andererseits ein Verhältnis mit Mordopfer Schulte hatte." SWR3

"Schauspielerisch ist er stark, aber beim Thema fühlt man sich wie in einer Endlos-Schleife. Und täglich grüßt der Nazi-Killer. Wie wär's für den Sonntagabend mal damit: 'Netter Mord' in schöner Umgebung, ein paar Verdächtige und eine plausible Auflösung?" Bild

Bukow (Charly Hübner) bedroht Erik Meissner (Patrick von Blume) auszupacken Bild: NDR/Christine Schröder

"Der Osten sieht im Sonntagabendkrimi in der ARD so aus, wie ihn der Westen sieht. In Rostock spielen sie das interessanterweise immer wieder durch." Welt

"Das Beste kommt zum Schluss, sagt man. Stimmt natürlich nicht immer - im Fall des letzten ARD-Sonntagskrimis vor der langen Sommerpause trifft das Sprichwort den Nagel allerdings auf den Kopf: "In Flammen" ist so packend, wie ein 'Polizeiruf 110' nur sein kann." N-TV

"In Flammen ist ein gutes Beispiel dafür, wie zurzeit drängende gesellschaftspolitische Fragen, nicht nur im Osten Deutschlands, in Form eines pädagogisch wertvollen Fernsehkrimis mit zurückhaltender Belehrung verhandelt werden." Der Standard

4 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Hendrik Heiden, BR

