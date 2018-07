Pressestimmen zum Schweiger-"Tatort": "Mehr Action, weniger Tatort"

vor 37 Min.

"Tschiller - Off Duty" lief vor zwei Jahren mit mäßigem Erfolg in den Kinos. Til Schweiger ermittelt als Kommissar Tschiller in Istanbul. Wie war's? Die Pressestimmen.

Das Erste wagte mit Til Schweigers Tatort "Tschiller – Off Duty" erstmals seit fast 30 Jahren den Sprung auf die Kinoleinwand. Kommissar Tschiller konnte jedoch nicht an die Erfolgsserie seines Kino-Vorgängers Schimanski anknüpfen - der erwartete Kassenerfolg blieb weitgehend aus. Rund zweieinhalb Jahre nach dem Kinostart im Februar 2016 folgte nun am Sonntagabend die TV-Premiere auf dem angestammten "Tatort"-Sendeplatz, allerdings nicht in der Kinofassung. Dass der Action-"Tatort" nun inmitten der WM seine TV-Premiere feierte, entfachte erneut den Zorn Schweigers. In der BILD warf er dem NDR ein weiteres Mal schlechte Terminplanung vor.

TV-Premiere für Kommissar Tschiller: Worum geht es im Tatort?

Mit "Tschiller – Off Duty" bringen Hauptdarsteller Til Schweiger und Regisseur Christian Alvart einen Erzählstrang zu Ende, der sich über vier vorangehenden TV-Krimis erstreckt hat: Nick Tschillers (Schweiger) Kampf gegen den Astan-Clan. Als Erzfeind Firat Astan (Erdal Yildiz) in der Türkei hinter Gitter wandert, scheint der Kampf beendet, doch Nicks Tochter Lenny (Luna Schweiger ) will ihre Mutter rächen und reist nach Istanbul. Dort gerät sie in die Fänge skrupelloser Gangster.

Als Tschiller erfährt, dass auch noch sein Erzfeind aus dem türkischen Knast entkommen konnte, weiß er, dass seine Tochter in Gefahr ist. Mit seinem loyalen Partner Yalcin Gümer (Fahri Yardim) macht sich der eigentlich suspendierte Kommissar auf, seine Tochter zu retten. Die wurde dabei längst nach Moskau verschleppt.

Tschiller und Gümer ermitteln in Istanbul: "mehr Til Schweiger, weniger Tatort"

"Natürlich muss man sich im Klaren darüber sein, dass "Tschiller - Off Duty" ein Action-Spektakel sein will. Aber diese Aufgabe meistert der Film mit Bravour. [...] Wer allerdings einen ruhigen Sonntagabend-Krimi erwartet, der ist fehl am Platz. Hier geht es um Adrenalin-Bombast, ein Actionfeuerwerk ohne Rast und Ruh." Stern

"Man hat zwischen dem einen und dem nächsten Geballer Zeit, auf Details zu achten, so viele Details sind es aber gar nicht." Frankfurter Rundschau

"Fahri Yardim punktete mit einigen lustigen Sprüchen und sorgte für ein bisschen Ironie in dem ansonsten ernst wirkenden Film. [...] Extrem hanebüchen fiel aber der Schluss auf, in dem Tschiller seiner Tochter ohne Narkose und mit wahrhaft meisterlicher medizinischer Präzision eine Bombe aus dem Körper schneidet." Hessische Niedersächsische Allgemeine

"Das [...] wehleidige Nölen Til Schweigers und das witzig-eloquente Geschnacke seines Partners Fahri Yardim [...] können wenig miteinander anfangen. [...] "Tschiller – Off Duty" wird so zum Gang durch ein Museum des B-Movies von vor 20, 30 Jahren." Die Zeit

"Mehr Action, mehr Humor, mehr Til Schweiger, weniger "Tatort": Christian Alvart und sein Star setzen in "Tschiller – Off Duty" klare Akzente, aber ihre Hatz durch Istanbul und Moskau ist reichlich unausgegoren." FILMSTARTS

Pressestimmen zum Hamburg-Tatort: "Wie Bond, nur prolliger"

"Dieser Film ist einer der gelungenen deutschen Beiträge zum Action-Genre mit all seinen unterhaltsamen Stärken und inhaltlichen Schwächen." Abendzeitung München

"Als Kampfgerät und Fortbewegungsmittel wird genommen, was in der sehr, sehr wackligen 130-Minuten-Handlung so rumsteht. [...] Dabei gibt Schweiger als Stur-Cop noch mal alles, was Gesetz und Logik bricht." Der Spiegel

"Vieles sieht aus wie bei Bond, nur dass die Umgangsformen etwas prolliger sind. [...] Als Actionfilm ist das Ding gelungen, als Tatort weniger." SWR3

"Action-Unterhaltung, bei der auch noch ein Satz Hemden gebügelt werden kann." BILD

Unsere "Tatort"-Kritik zu "Tschiller – Off Duty" können Sie hier nachlesen: "Tschiller – Off Duty": Lohnt sich der Tatort heute mit Til Schweiger? (AZ)

