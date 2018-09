Pressestimmen zum Tatort heute: "Gewagt und verloren"

vor 22 Min.

Der Kieler Hauptkommissar Klaus Borowski (Axel Milberg, Mitte des Bildes) entdeckt einen Brief seiner Patentochter. Darin bittet sie ihren Onkel um Hilfe.

Im Kieler Tatort heute scheint es zu spuken. Hauptkommissar Klaus Borowski muss mit neuer Kollegin die Vergangenheit aufrollen. Die Pressestimmen zum ARD-Krimi.

Gespenster, wo Kommissar Borowski (Axel Milberg) hinschaut: Im Tatort heute geht es schaurig zu. Im neuesten Krimi-Streifen der ARD geraten die Tatort-Ermittler in Geisterattacken einer verschwundenen Ehefrau hinein. Ein mysteriöser Brief von Borowskis Patenkind Grete taucht auf, den sie jedoch abstreitet abgeschickt zu haben. Darin bittet sie ihren Onkel um Hilfe. Heike, die Frau eines Freundes verschwand vor Jahren - nun erhält der Fall eine ganz neue Wendung, denn die Ermittler haben es offensichtlich mit dem Geist der verschwundenen Frau zu tun. Borowski, der strikt nicht an Geister glaubt, bekommt dabei eine neue Kollegin zur Seite gestellt: Mila Sahin (Almila Bagriacik) bekommt die Leitung der Ermittlungen übertragen.

Tatort "Borowski und das Haus der Geister": Die Pressestimmen

"Das Traurige an diesem "Tatort" ist, wie wenig seine Verantwortlichen dem Genre trauen, das sie selbst gewählt haben. Die Mystery-Stimmung, die sie in der Retro-Villa so altmodisch wie umständlich heraufbeschwören, wird sofort widerrufen. Kaum poltergeistert und koboldknarzt es im Haus wie in einem alten Gruselfilm, da wird auch schon die These verbreitet, dass das wahrscheinlich nur von jemandem inszeniert sei, um die sowieso schon labile junge Ehefrau in eine Psychose zu treiben.



(...) Eine wahre, tolle Szene gibt es dann doch: Borowski und Sahin stehen ohne jeden dramaturgischen Sinn auf einem Parkdeck, er ruft eine Nummer an, gerät in eine Warteschleife, in der Easy-Listening-Musik gespielt wird. Und dann legen die beiden eine improvisierte Tanznummer hin. Kleiner Schwof gegen die große Langeweile." Spiegel Online

Ermittler Klaus Borowski reist aufs Land zu Familie Voigt. Auf deren Anwesen scheint es zu spuken. Bild: Christine Schroeder, NDR

"Man kann sich gar nicht satt sehen an diesem „Tatort“: Wenn alle Bildgestalter arbeiten würden wie Philipp Sichler in Frankies „haunted house“ vor Kiel, würde es nie wieder ein Gerede über „Tatort“-Krisen geben. Vielleicht doch. Weil die Geschichte unter der Lust der Bilder doch ziemlich durchhängt. Weil man ziemlich bald eine Ahnung hat, wer hinter der Gespensterei steckt. Weil die Spannung auch dann nicht mehr hinten hoch kommt, wenn Drehbuchautor Marco Wiersch und Regisseur Elmar Fischer noch ein paar finale falsche Fährten durch Frankies Park legen." Welt



"Dieser Kieler Tatort will vieles sein und ist dann doch weder packender Spuk noch Familiendrama. Dafür kommen die Personen einem nicht nahe genug, und auch das Psychoduell von Borowski mit Familienvater Frank Voigt (Thomas Loibl) ist nur ein Duellchen, wenn man sich an große Kieler Fights der vergangenen Jahre erinnert, Milberg gegen Lars Eidinger oder Milberg gegen Mišel Matičević. Mal so gesagt: Verglichen mit dem verschatteten Borowski wirkt der tänzelnde Borowski sehr gewöhnlich." Süddeutsche Zeitung



"Der Spuk hält sich in Grenzen: Der ansonsten zu Recht geschätzte Schauspieler Milberg wie auch sein unsensibler Ermittler Borowski wirken unpassend in dem viktorianischen Genre „Romantischer Thriller“. Furchtsame junge Frauen in roten und weißen Gewändern wären eine Fundgrube für Sexualpsychologen. Kennt man ja. Und die Spannung einer Séance hält sich in Grenzen. Wollen wir hoffen, dass Mila Sahin künftig Schwung in den „Tatort“ bringt. Schlagfertig ist sie ja, nicht nur beim Boxtraining am Sandsack. Als Frank Voigt sagt: „Ihr Ton gefällt mir nicht“, reagiert sie prompt: „Ich könnte Gesangsstunden nehmen!“" Augsburger Allgemeine

Kritik zum Tatort: "Für Borowski-Verhältnisse allenfalls Mittelmaß"

"Der Tatort hingegen erreicht für Borowski-Verhältnisse allenfalls Mittelmaß, was ja im Vergleich zu anderen Krimis gar nicht schlecht ist. Wenn sich der Kommissar allerdings als Geisterbeschwörer betätigt, ist das ganz sicher einer der gruseligsten Momente dieses Tatorts." Neue Osnabrücker Zeitung



"Gewagt und verloren, könnte man sagen: Gruseleffekte im „Tatort“ können, wie in diesem Krimi, eindrücklich und schauerlich inszeniert werden. Doch am Ende müssen die Ermittler ganz rational aus der Sache herauskommen. Der robuste Borowski gewinnt auch Psychospielchen." Der Tagesspiegel

