vor 27 Min.

Pressestimmen zur Helene Fischer Show: Ein Abend voller Andeutungen Panorama

Die Helene Fischer Show im ZDF war einmal eine perfekte TV-Inszenierung. Nur in einem Punkt wurden die Zuschauer enttäuscht - wo war Helenes neuer Freund? Die Presseschau.

Helene Fischer lieferte auch 2018 wieder mit ihrer Show im ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag das perfekte Schlager-Spektakel ab. Als die TV-Show vor einigen Wichen aufgezeichnet wurde, ahnte noch niemand vom Liebes-Aus für Florian Silbereisen und Helene Fischer. Trotzdem waren Fans und Medien gespannt: Würde Helene in der Show ihren neuen Freund zumindest indirekt präsentieren? Hier Reaktionen und Pressestimmen.

"Helene Fischer lieferte mit ihrer gleichnamigen TV-Show mal wieder ein Feuerwerk ab. Doch der Schlager-Star und seine grandiosen Einlagen standen in diesem Jahr (natürlich) im Hintergrund. Alle hatten auf die ersten Bilder von Helene und ihrem neuen Freund Thomas Seitel nach dem Liebes-Outing gewartet – und wurden enttäuscht." Bunte

"Klang-Hochglanz aus dem Schlager-Pop-Archiv, Gewagtes aus der Akrobatik-Schatulle und Liebe, Liebe und noch mehr Liebe: Helene Fischer zieht zum Abschluss des TV-Jahres noch einmal alle Register." n-tv

"Seit Jahren setzt die 34-Jährige nun schon auf eine Kombination aus Stimme, Performance und Akrobatik. Doch was macht man als Entertainerin, von der so etwas erwartet wird? Längst versuchen auch andere Künstlerinnen – wie unter anderem Vanessa Mai – ihre Shows nach Helenes Vorbild anzupassen. Doch sie kommen über das Prädikat "schlechter Abklatsch" nicht hinaus. Denn Fischers Show schafft den Drahtseilakt zwischen großer Unterhaltung und familienfreundlicher Verrücktheit. Halbnackte Tänzer und ein pompöses Bühnenbild reichen nicht? Dann kommen halt noch ein paar Dinos auf die Bühne. Crazy German Christmas." Focus

"Die Helene Fischer Show 2018 war das erwartete TV-Highlight am ersten Weihnachtstag im ZDF. Die Hauptprotagonistin war in Höchstform und in unzähligen Duetten mit großen Stars zeigte sie ihr ganzen Können und ihre Klasse. Im Show-Geschäft kann der Schlagersängerin keiner das Wasser reichen." Schlagerfieber.de

Helene Fischer Show im ZDF: Crazy German Christmas

"Nur mit dir" singt Fischer schließlich zum Finale, wieder eine der vielen Anspielungen. Dazu regnet es Glitzer und die Zuschauer schwenken Luftballons. Nach drei Stunden und acht Minuten ist es dann geschafft. Dann sind alle geschafft. Nur eine nicht. Helene Fischer sieht immer noch aus, als wolle sie jetzt erst richtig loslegen. Gnade." Süddeutsche

"Es gab noch mehr Andeutungen auf das Liebes-Aus und die neue Beziehung im Leben von Helene Fischer - wenn man es so interpretieren wollte. Wenn man genau hinhörte, konnte man tatsächlich den ein oder anderen Hinweis auf ihr Liebesleben in Songs heraushören, die in der ZDF-Show aufgeführt wurden. Wieso suchte sich Helene Fischer zum Beispiel ausgerechnet ihren Song „Ich wollte mich nie mehr verlieben“ heraus? In dem Song schwärmt Helene Fischer über eine neue Liebe: „Mein Herz tanzt, wenn wir uns sehen. Mit dir dreh' ich das Leben lauter. Du hast mich mit deiner Art verzaubert. Du hältst mich fest, egal, was auch passiert.“ tz

Helene Fischer Show 2018 in der ZDF Mediathek als Wiederholung

Wer dsie Helene fischer Show im ZDF verpasst hat, kann diese ab sofort in der ZDF Mediathek als Wiederholung im Stream sehen. (AZ)

