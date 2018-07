vor 17 Min.

Pressestimmen zur "Tatort"-Wiederholung: "Starker Stoff, harter Stoff" Panorama

Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine Kollegin Grosz (Franziska Weisz) ermitteln in "Zorn Gottes" erstmals gemeinsam.

Der "Tatort" heute ist eine Wiederholung von 2016. Kommissar Falke ermittelt in "Zorn Gottes" erstmals mit seiner neuen Kollegin Julia Grosz. Die Pressestimmen.

Das Erste zeigt heute Abend statt einer neuen "Tatort"-Folge eine Wiederholung mit dem Hannoveraner Ermittlerteam. In "Zorn Gottes" ermittelt Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) erstmals zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz). Ihr gemeinsamer Auftrag lautet: einen Terroranschlag verhindern. Der "Tatort" greift nicht nur die Angst vor IS-Terror auf, Falkes neue Kollegin ist zusätzlich mit einem Afghanistan-Trauma ausgestattet. IS-Terror, Schleuserbanden und eine traumatisierte Ermittlerin scheint manchen Kritikern zu viel Stoff für einen Tatort zu sein. Die Pressestimmen zur Erstausstrahlung können Sie hier noch einmal nachlesen.

Falke und Grosz ermitteln heute in Hannover: "Ein sehenswerter Tatort"

"Guter Krimi über Verführbarkeit und Fanatismus." TV Spielfilm

"Ein bisschen zu viel Stoff für 88 Minuten Sonntagskrimi." Die Zeit

"Die Geschichte der Radikalisierung eines Türken, der so assimiliert ist, dass er mit seinem Vater Deutsch spricht, erreicht keine Tiefe. Wenn er erklären will, was ihn zu einem Extremisten gemacht hat, bleiben die Argumente hohl: Es geht um den Krieg, um Öl, den imperialistischen Westen, die Ermordung Unschuldiger." Rheinische Post

"Dafür versuchte der Tatort andere Antworten zu liefern. Auf die Frage nach dem Motiv von IS-Terroristen zum Beispiel. Dass das ausgesprochen heikel ist und in einem 90-minütigen Film nur platt daherkommen kann, war zu erwarten. Nichtsdestotrotz ein sehenswerter Tatort. Vor allem dank Wotan Wilke Möhring." tz

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Pressestimmen zur Wiederholung von "Zorn Gottes": "Starker Stoff, harter Stoff"

"Von Anfang an ist klar, dass es in „Gottes Zorn“ nur nebensächlich um den Mordfall geht. Das klare Opfer-Täter-Klischee geht nicht auf. Das beeinflusst den Spannungsbogen aber positiv. Man weiß nicht, was kommt." Kölner Stadtanzeiger

"Gemessen an seinem spannenden Thema bleibt der "Tatort" deshalb weit hinter den Erwartungen zurück, die er weckt. Franziska Weisz als neue Kollegin Falkes - eine Frau mit Afghanistan-Vergangenheit - macht sich zwar gut, aber als ernüchterndes Resultat bleibt festzustellen: Ein brisantes Thema macht noch keinen spannenden Krimi." Frankfurter Neue Presse

"Starker Stoff, harter Stoff. Die Figur der Julia Grosz wird dabei langsam, beinahe behutsam aufgebaut. Erst gegen Ende des Films bekommt der Zuschauer eine Ahnung, wie diese Frau tickt." Neue Osnabrücker Zeitung

"Mit IS-Gefahr, Terrorismus und einer traumatisierte Kollegin verhebt sich "Zorn Gottes" an der überlebensgroßen Geschichte." Süddeutsche Zeitung

"Die Person, die am meisten Fragezeichen im Kopf hinterlässt, ist gleichzeitig auch die Neue an Thorsten Falkes (Wotan Wilke Möhring) Seite: Bundespolizistin Julia Grosz (Franziska Weisz) sagt am liebsten das Wörtchen „nein“ und Small Talk gehört wohl zu ihren absoluten Hass-Beschäftigungen. Sie ist wortkarg, scheint dauergenervt zu sein und hat ein seltsam steril eingerichtetes Schlafzimmer." Focus

Unsere "Tatort"-Kritik zu "Zorn Gottes" können Sie hier nachlesen: "Tatort" am Sonntag dreht sich um Angst vor IS-Terror.

Themen Folgen