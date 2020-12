vor 18 Min.

Pretty in Plüsch 2020: Die Jury mit Sarah Lombardi und Hans Sigl am 11.12.20

"Pretty in Plüsch" 2020 ist heute mit dem Finale bei Sat.1 zu sehen. Hier stellen wir Ihnen die Jury näher vor.

Von Tanja Schauer

Die neue, schräge Gesangsshow "Pretty in Plüsch" 2020 startete am 27. November auf Sat.1. Woche für Woche werden verschiedene Promis von Plüsch-Charakteren gecoacht, um am Ende den besten gemeinsamen Auftritt auf der Bühne abzulierfern. Heute im Finale der Live-Shows entscheidet sich, wer den Gesangswettbewerb gewinnt.

Wer sitzt in der Jury von "Pretty in Plüsch" 2020? Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos.

Jury von "Pretty in Plüsch" 2020: Immer ein Gast-Juror dabei

Insgesamt besteht die Jury von "Pretty in Plüsch" 2020 aus drei Juroren. Fest dabei sind Sarah Lombardi und „Bergdoktor“ Hans Sigl. Dazu kommt jede Woche ein anderer Gast-Juror, den wir immer hier nennen, sobald er bekannt ist:

Folge 1: DJ Bobo

Folge 2: Oli P.

Folge 3: Dagi Bee

Aufgabe der Jury wird es sein, die gemeinsamen Auftritte von Puppen und Promis zu bewerten. Welches "Pupette" es am Ende eine Runde weiter schafft, bleibt jedoch den Zuschauern überlassen.

Sarah Lombardi als Jury-Mitglied bei "Pretty in Plüsch" 2020

Sarah Lombardi freut sich vorab sehr auf ihre Rolle aus Jurorin. Dennoch sieht sie das Format als ernstzunehmenden Wettbewerb: "So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch", so die 27-Jährige. Außerdem kann sich die Sängerin gut in die Kandidaten hineinversetzen. Sie selbst nahm 2011 an der Castingshow DSDS teil und hofft nun, den Kandidaten durch ihre Erfahrung wertvolle Tipps geben zu können. Hier das Porträt der 27-Jährigen: Pretty in Plüsch 2020: Sarah Lombardi im Porträt.

"Pretty in Plüsch" 2020: Auch Hans Sigl sitzt in der Jury

Auch Hans Sigl wird Ende November am Jurypult platznehmen. Seine Urteile beschreibt "Der Bergdoktor" bereits vorab als streng aber gerecht. Dennoch darf auch hierbei der Humor nicht zu kurz kommen. Für ihn zählt letztendlich,"dass jede Darbietung das Herz berührt". Mehr zu Hans Sigl lesen Sie hier: Pretty in Plüsch 2020: Hans Sigl im Porträt.(AZ)

