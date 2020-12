vor 52 Min.

Pretty in Plüsch 2020: Hardy Krüger Jr. ist raus - ein Porträt

Hardy Krüger wird in der neuen Show "Pretty in Plüsch" sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Im Porträt lernen Sie den Schauspieler näher kennen.

Die neue Gesangsshow "Pretty in Plüsch" ist Ende November auf Sat.1 gestartet. Hardy Krüger Jr. war einer der Kandidaten. Wir stellen Ihnen den Schauspieler im Portät näher vor.

Insgesamt sechs Promis mit mehr oder weniger Gesangstalent müssen in der neuen Sat.1-Show "Pretty in Plüsch" eine Bühnen-Performance auf die Beine stellen. Damit das auch sicher funktioniert, bekommen die prominenten Teilnehmer einen Coach in Form einer Plüsch-Puppe zur Seite gestellt. Einer der Kandidaten war Schauspieler Hardy Krüger Jr., den wir Ihnen hier in unserem Porträt näher vorstellen. Er musste wegen einer Verletzung die Show bereits verlassen.

"Pretty in Plüsch": Hardy Krüger Jr. im Porträt

Als Sohn der Schauspiel-Legende Hardy Krüger, der in zahllosen preisgekrönten Filmen zu sehen war, muss Hardy Krüger Jr. große Schuhe füllen, da er sich wie sein Vater für eine Karriere im Filmgeschäft entschieden hat. Krüger Jr. wurde am 9. Mai 1968 in Lugano in der Schweiz geboren, wuchs jedoch zunächst in Tansania und später in Deutschland auf, wo er eine internationale Schule besuchte. Ab 1989 nahm er nach einer Ausbildung zum Barkeeper Schauspielunterricht in Los Angeles und war schließlich Anfang der 90er-Jahre erstmals im deutschen Fernsehen in der TV-Serie "Nicht von schlechten Eltern" zu sehen.

"Pretty in Plüsch": Hardy Krüger Jr. ist froh über den Beistand in Puppenform

Bis heute hat Krüger Jr. in zahlreichen deutschen TV-Produktionen mitgewirkt und war darüber hinaus auch in internationalen Filmen wie "Asterix und Obelix gegen Caesar" oder Roger Youngs "Dracula" zu sehen. Eine seiner bekanntesten Rollen im deutschen Fernsehen ist unter anderem seine Darstellung von Stefan Leitner im "Forsthaus Falkenau", den er für über 100 Episoden spielte. Darüber hinaus wirkte der Schauspieler bereits in Ausgaben von "Das Traumschiff" mit und war in mehreren Filmen der Drehbuchautorin Inga Lindström zu sehen.

In "Pretty in Plüsch" steht dem 52-Jährigen eine gelbe Puppe namens Polly zur Seite, die mit einer kräftigen Gesangsstimme überzeugt. Hardy Krüger Jr. ist in Bezug auf die gemeinsamen Auftritte mit seinem süßen Duett-Partner optimistisch: "'Pretty in Plüsch' ist mein erster Auftritt als Sänger – und dann gleich noch live. Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervosität nimmt. Gemeinsam rocken wir die Show!" (AZ)

