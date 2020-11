vor 33 Min.

Pretty in Plüsch 2020: Sendetermine & Sendezeit - alle Infos zum Start am 27.11.20

Michelle Hunziker ist die Moderatorin von "Pretty in Plüsch" 2020. Start, Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in diesem Artikel.

"Pretty in Plüsch" 2020 geht heute mit Folge 1 bei Sat.1 an den Start. Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Show erhalten Sie hier im Artikel.

Von Elisa Jebelean

Die neue Gesangsshow "Pretty in Plüsch" startet im November im Fernsehen bei Sat.1. In der Show versuchen Promi-Kandidaten mit der Hilfe von Puppen-Stars, die Zuschauer und Jury zu überzeugen. Mit dabei sind unter anderem "Das Maki" Polly aus Asien und Plüsch-Diva Francesca de Rossi aus Italien. Wann ist der Start-Termin von "Pretty in Plüsch" 2020? Welche Sendetermine sind geplant? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Pretty in Plüsch" 2020 - unter anderem zu der Moderatorin Michelle Hunziker, der Jury und der Übertragung der Show.

Start von "Pretty in Plüsch" 2020 - Wann läuft die Gesangsshow an?

"Pretty in Plüsch" 2020 startet heute, am Freitag, 27. November im Fernsehen bei Sat.1. Der Sender bezeichnet die neue Gesangsshow als "Weltpremiere".

"Pretty in Plüsch" 2020: Sendezeit und Sendetermine

"Pretty in Plüsch" 2020 soll laut Sat.1 insgesamt vier Folgen haben. Die Sendung wird als Live-Show gezeigt. Hier der Überblick zu Sendeterminen und Sendezeit:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Freitag, 27. November 20.15 Uhr Sat.1 2 Freitag, 04. Dezember 20.15 Uhr Sat.1 3 Freitag, 11. Dezember 20.15 Uhr Sat.1 4 Freitag, 18. Dezember 20.15 Uhr Sat.1

Die Übertragung

Die Sendung läuft im Fernsehen bei Sat.1. Wer "Pretty in Plüsch" 2020 lieber als Stream sehen möchte, wird bei Joyn fündig. Alle Infos dazu gibt es hier: Pretty in Plüsch 2020: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung.

Kandidaten

Diese sechs Promi-Kandidaten treten zusammen mit Puppen an:

Mareile Höppner mit Puppe Harry Love

mit Puppe Harry Love Hardy Krüger Jr. mit Puppe Polly

Janine Kunze mit Puppe Werner Edel

mit Puppe Werner Edel Ingolf Lück mit Puppe Francesca de Rossi

Jessica Paszka mit Puppe Kevin Puerro

Massimo Sinató mit Puppe Didi Rakete

Hier erfahren Sie mehr: Pretty in Plüsch: Kandidaten und Duette - Das sind Promis und Puppen.

Die Jury

Sarah Lombardi und Hans Sigl sitzen in der Jury von "Pretty in Plüsch" 2020. Es wird noch ein weiteres Jury-Mitglied geben. Um wen es sich handelt, hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben. Sie werden die Duette der Promis und Plüsch-Stars beurteilen. Mehr dazu hier: Pretty in Plüsch 2020: Jury mit Sarah Lombardi und Hans Sigl.

Die Moderatorin

"Ich habe mich sofort in "Pretty in Plüsch" verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt", so Michelle Hunziker. Hier lesen Sie mehr zu der Moderatorin: Pretty in Plüsch 2020: Moderatorin Michelle Hunziker im Porträt. (AZ)

