Pretty in Plüsch 2020: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

Ende November startet "Pretty in Plüsch" bei Sat.1. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung der Live-Shows gibt es hier.

Ende November ist es so weit: Die schräge Gesangsshow "Pretty in Plüsch" 2020 startet am 27. November auf Sat.1. In den darauffolgenden Wochen werden verschiedene Promis von Plüsch-Puppen gecoacht, um am Ende den besten gemeinsamen Auftritt auf der Bühne abzulierfern. Innerhalb der vier angedachten Live-Shows entscheidet sich, wer den Gesangswettbewerb gewinnt.

Wo ist die Sendung zu sehen? Wie läuft die Übertragung im Stream? Gibt es die Folgen als Wiederholung? Alle Infos erhalten Sie hier.

"Pretty in Plüsch 2020"": Übertragung im TV und Stream

Wenn Sie "Pretty in Plüsch 2020" live verfolgen möchten, dann haben Sie dazu insgesamt drei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen läuft die Show natürlich ab dem 27. November 2020 vier Mal freitags um 20.15 Uhr auf Sat.1 im TV.

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie "Pretty in Plüsch 2020" aber auch per Live-Stream im Internet verfolgen. Zum einen ist das hier auf dieser Seite über die Streaming-Plattform Joyn möglich. Für eine bessere Auflösung des Streams kann das Abo von JoynPlus hinzugebucht werden, das nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 Euro monatlich kostet. Außerdem können Sie den Stream auch direkt bei Sat.1 hier auf dieser Seite ansehen.

"Pretty in Plüsch 2020": Ganze Folgen als Wiederholung

Wann genau die Wiederholungen von "Pretty in Plüsch 2020" im TV zu sehen sein werden, ist bisher noch nicht bekannt. Fest steht allerdings bereits, dass Sie alle Live-Shows nach der Ausstrahlung im TV als Stream abrufen können. Diese finden Sie ebenfalls Joyn-Mediathek, wo sie über einen längeren Zeitraum verfügbar sein werden. (AZ)

