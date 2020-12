vor 52 Min.

Pretty in Plüsch: Mareile Höppner ist raus - ein Porträt

Ende November startete die neue Gesangsshow "Pretty in Plüsch" bei Sat.1. Eine der prominenten Kandidaten ist Mareile Höppner. Im Porträt stellen wir sie Ihnen näher vor.

In der neuen Gesangsshow "Pretty in Plüsch" bekommen insgesamt sechs prominente Kandidaten flauschige Unterstützung: Jedem Promi steht ein plüschiger Puppen-Charakter als Coach zur Seite. In jeder Folge bereiten die Puppen ihre Partner auf ein Live-Gesangs-Duett auf der großen Bühne vor. Zu den Teilnehmern der neuen Show gehörte die Fernsehmoderatorin Mareile Höppner, die wir Ihnen wir im Porträt näher vorstellen möchten. Sie musste die Show nach Folge 2 verlassen.

"Pretty in Plüsch": Mareile Höppner im Porträt

Mareile Höppner wurde am 12.05.1977 in Hamburg geboren, wuchs jedoch in Lübeck auf, wo sie am Johanneum zu Lübeck ihr Abitur absolvierte. Zunächst wollte sie nach der Schule in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und studierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Lehramt mit den Fächern Deutsch und Evangelische Religion. Ihr Studium beendete Höppner jedoch nicht und nahm stattdessen eine Stelle bei Radio NORA an, bevor sie als Reporterin zu RTL Nord in Kiel wechselte. Von 2000 bis 2002 war sie Wettermoderatorin von "Guten Abend RTL" und moderierte die Sendung später als Hauptmoderatorin.

"Pretty in Plüsch": Mareile Höppner freut sich auf die Herausforderung

Höppner moderierte zwei Jahre lang gemeinsam mit Michael Marx die "Newstime" auf ProSieben und war daraufhin ebenfalls jeweils zwei Jahre lang die Gastgeberin von "Sat.1 am Mittag" und "Das Sat.1-Magazin". Einen festen Platz als Moderatorin fand sie schließlich 2008 beim ARD-Boulevardmagazin "Brisant", das sie seitdem täglich im Ersten präsentiert.

Gesangserfahrung hat Mareile Höppner also bisher in ihrer Karriere noch nicht sammeln können. Deshalb bekommt sie als Coach eine Puppe namens Harry Love an die Seite, der besonderen Wert auf seine Haarpracht legt. Sie freut sich auf die Show und sagt im Vorfeld über ihren Duett-Partner: "Normalerweise stehe ich nicht mit Männern auf der Bühne, die länger im Bad brauchen als ich. Bei Harry mache ich eine Ausnahme, weil er einfach richtig gut singen kann. Wenn sich schon mein Sohn über meine Gesangsleistung lustig macht, werde ich Harrys starke Stimme garantiert brauchen und freue mich auf die gemeinsame Herausforderung." (AZ)

