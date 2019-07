vor 1 Min.

Prime Day 2019 am Montag: Amazon bietet morgen viele Schnäppchen

Nur Prime-Kunden können die Angebote von Amazon am morgigen Prime-Day nutzen. Alle Infos zu Angeboten, Blitz-Deals und Schnäppchen finden Sie hier.

Heute Nacht um 0 Uhr geht es los: Startschuss zum Amazon Prime Day 2019. Enden wird die Aktion erst Dienstagnacht. Prime-Kunden haben demnach in diesem Jahr ganze 48 Stunden Zeit sich die besten Schnäppchen und Deals zu sichern. Einige Angebote sind jedoch im Kontingent und zeitlich begrenzt - darauf sollte man achten, wenn man bestimmte Produkte im Auge hat.

Was Kunden zum Amazon Prime Day 2019 wissen müssen

Wer also bei einem besonders günstigen Deal zuschlagen will, muss schnell sein. Außerdem wird es immer wieder sogenannte Blitz-Angebote geben, die zeitlich auf wenige Stunden begrenzt sind.

Interessierte, die nicht über eine Prime-Mitgliedschaft verfügen, können den Service 30 Tage kostenlos testen und das Abonnement dann rechtzeitig kündigen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Amazon Prime Day 2019: Diese Deals können sich lohnen

Im Vorfeld sind bereits seit einigen Tagen günstige Angebote bei Amazon erhältlich. Heute ist beispielsweise das "Amazon Echo" deutlich reduziert. Statt zum regulären Preis von 89,99 Euro ist es für knapp 50 Euro erhältich.

Außerdem sind heute alle Amazon Eigenmarken um 20% reduziert. Über welche Deals sich Kunden am Montag freuen können hält Amazon aber geheim - "Welche Angebote es tatsächlich geben wird, ist eine Überraschung", heißt es auf der offiziellen Webseite.

Amazon Prime Day: Das kauften Kunden im letzten Jahr

Im letzten Jahr hat sich hierzulande ein Smartplug von Osram, eine schaltbare Steckdose, die zur Lichtsteuerung in Smart-Homes genutzt werden kann, besonders gut verkauft. Weltweit kam bei den mittlerweile über 100.000 Millionen Prime-Kunden der Fire TV Stick von Amazon ausgesprochen gut an.

Weitere Highlights waren Slow-Cooker in den USA, Haarschneider in Italien, Jamie Oliver Tefal Pfannen in Luxemburg und Playstation 4 Konsolen in Australien.

Amazon bietet mittlerweile Produkte aus allen erdenklichen Bereichen an. Über Gartenmöbel bis hin zu Zahnpasta kann alles auf der Online-Plattform erworben werden. (AZ)

