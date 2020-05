vor 4 Min.

"Prince Charming" 2020: Gestern in Folge 5 durfte die Mama entscheiden

"Prince Charming" im TV: Gestern in Folge 5 besuchte die Mutter von Nicolas Puschmann die Männer-Villa. Was sie dort machte und warum es Zoff gab, lesen Sie in unserem Nachbericht.

Gestern, am 18.05.2020 ging es mit Folge 5 von " Prince Charming" auf Vox weiter. Die Kandidaten in der Männer-Villa bekamen diesmal einen besonderen Besuch: Die Mama von Nicolas Puschmann schaute vorbei. Was sie da vor hatte, lesen Sie in unserem Nachbericht.

"Prince Charming" gestern: Nachbericht zu Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern stand Speed-Dating auf dem Programm. Nicht aber für "Prince Charming" Nicolas Puschmann, sondern für seine Mutter. Sie besuchte die Männer-Villa und klopfte jeden einzelnen der neun verbliebenen Jungs ab, um am Ende zu entscheiden, wer ihren Sohn beim ersten Übernachtungs-Date begleiten durfte.

Ihre Wahl fiel auf Dominik. Diese Auswahl stieß bei den anderen Kandidaten auf keine große Gegenliebe, doch zwei der Kandidaten fanden bei einander Trost: Martin und Kiril kamen sich in der Männer-Villa näher.

Wer ist raus?

Nach der turbulenten Folge 5 dürfen sich noch 6 der vorherigen 9 Kandidaten auf das weitere Kennenlernen freuen. Kiril und Martin entschieden sich nach ihrem Kuss freiwillig dazu, die Männer-Villa zu verlassen. Außerdem musste Manuel seine Koffer packen und die Heimreise nach Deutschland antreten.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Nicolas Puschmann

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Nicolas Puschmann im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle weiteren Infos zu Prince Charming.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen