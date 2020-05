vor 31 Min.

"Prince Charming" 2020: Heute in Folge 5 darf die Mama entscheiden

"Prince Charming" im TV: Heute in Folge 5 kommt die Mutter von Nicolas Puschmann in die Männer-Villa. Was sie da macht und warum es Zoff gibt, lesen Sie in unserer Vorschau.

Heute geht es mit Folge 5 am 18.05.2020 weiter bei " Prince Charming" auf Vox. Die Kandidaten in der Männer-Villa bekommen diesmal einen besonderen Besuch: Die Mama von Nicolas Puschmann schaut vorbei. Was sie da vor hat, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Prince Charming" läuft am Montag, 18.05.2020, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

Heute steht Speed-Dating auf dem Programm. Aber nicht "Prince Charming" Nicolas Puschmann darf aussuchen, sondern seine Mutter. Sie besucht die Männer-Villa und klopft jeden einzelnen der neun verbliebenen Jungs ab, und am Ende entscheidet sie, wer ihren Sohn im ersten Übernachtungs-Date begleiten darf.

Diese Auswahl stößt stößt bei den anderen Kandidaten auf keine große Gegenliebe und auch das Einzel-Date verläuft anders als gedacht. Denn da gibt erstmal einen Zoff. Alles nur ein Missverständnis?

"Prince Charming" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Nicolas Puschmann

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Nicolas Puschmann im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle weiteren Infos zu Prince Charming.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen