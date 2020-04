vor 18 Min.

"Prince Charming", Folge 2: Die ersten Dates starten heute

"Prince Charming": Dominic bekommt heute in Folge 2 das erste Einzeldate. Die Vorschau.

"Prince Charming" kommt heute mit Folge 2 im TV. Alle Infos zur Sendung lesen Sie hier bei uns in der aktuellen Vorschau.

Heute geht es bei " Prince Charming" mit Folge 2 und den ersten Rendezvous weiter. Vergangene Woche startete das neue Showformat auf Vox.

In der ersten homosexuellen Kuppelshow im deutschen Fernsehen kämpfen in den kommenden Wochen 20 Männer um das Herz von Nicolas Puschmann. Im Herbst war die Sendung schon im Stream auf TV Now zu sehen, nun läuft sie erstmals kostenlos im TV.

Alle Infos zur heutigen Folge 2 von "Prince Charming" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Prince Charming" läuft am Montag, 27.4.20, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

Nach dem Kennenlernen in der Auftaktshow lädt Nicolas heute in Folge 2 zu den ersten Dates ein. Auf dem Programm steht ein Gruppen- und ein Einzeldate. Das Gruppendate findet mit sieben Kandidaten auf einem Boot statt, für das Einzeldate hat sich "Prince Charming" Dominic ausgesucht. Bei dem Rendezvous droht die Stimmung allerdings schnell zu kippen. Der Grund: Eine Beichte von Dominic, die es in sich hat..

"Prince Charming" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

