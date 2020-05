vor 47 Min.

"Prince Charming", Folge 3: Nicholas kommt heute einem Kandidaten näher

"Prince Charming" läuft heute mit Folge 3 auf Vox. Nicholas und ein Kandidat küssen sich. Alle Infos zur Show lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

Bei " Prince Charming" ist es mit der Zurückhaltung bereits früh vorbei: Nachdem Nicholas in Folge 2 Dominic küsste und der Kandidat ein unangenehmes Geheimnis preisgeben musste, gibt es auch heute in Folge 3 einen Kuss. Wen sich der Prinz ausgesucht hat und was sonst noch passiert, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Prince Charming" heute - Vorschau auf Folge 3: Nicholas küsst auf der Wasserrutsche

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Prince Charming" läuft am Montag, 4.5.20, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

Flirt-Alarm bei "Prince Charming": Nach den pikanten Entwicklungen um Dominic in der vergangenen Woche will "Prinz" Nicholas heute in Folge 3 einen anderen Mann an seiner Seite sehen. Um herauszufinden, wer mit in den Wasserrutschenpark darf, lässt der Hahn im Korb die Kandidaten intime Details erraten. Sechs Männer dürfen mit - und besonders Kirill kommt dem "Prince Charming" sehr nahe.

Zudem sucht Nicholas einen Abenteurer unter den Kandidaten - und findet ihn in Lars. Mit dem tättowierten Hünen geht es zum Bungee-Sprung. Sind die beiden der Aufgabe gewachsen? Während Nicholas und die Kandidaten aus dem Haus sind, kommt es zwischen zwei zurückgebliebenen Männern zum Eklat.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Nicolas Puschmann

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Nicolas Puschmann im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle weiteren Infos zu Prince Charming.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen