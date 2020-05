vor 32 Min.

"Prince Charming", Folge 6: Kann Nicolas den Zoff heute schlichten?

"Prince Charming" läuft heute mit Folge 6 im TV. Nicolas hat ungewöhnliche Dates - und muss den Streit unter den Kandidaten schlichten. Alle Infos in der Vorschau.

Sendungen wie " Prince Charming" entführen ihre Zuschauer immer wieder in ungewöhnliche Settings - Folge 6 der Gay-Dating-Show, die heute auf Vox läuft, ist da keine Ausnahme. "Prince Charming" Nicolas entführt seine Dates heute zum Kuschel-Dinner und zum Anal-Steaming. Was genau es damit auf sich hat und was die Fans von "Prince Charming" heute noch erwartet, lesen Sie in der Vorschau.

"Prince Charming" heute - Vorschau auf Folge 6: Wie laufen die Dates für Nicolas?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Prince Charming" läuft am Montag, 25.5.20, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

Ab jetzt dürften alle Männer wissen, worum es geht: Eine Woche nach dem Abgang der liebestollen Kirill und Martin kämpfen die verbliebenen Herren wohl wirklich nur noch um "Prince Charming" Nicolas - und nicht mehr um Kurzzeitbeziehungen untereinander. Nicolas nimmt das Geschehen heute in die Hand: Er lädt Simon und Aaron jeweils auf ein Einzeldate ein.

Letzterer bekommt dabei die ungewöhnlichere Einladung: Gemeinsam mit dem Gay-Bachelor darf Aaron ein Anal-Steaming über sich ergehen lassen. Die Dampfbehandlung des Allerwertesten soll die Durchblutung anregen, den Schlaf verbessern und Hämorrhoiden bekämpfen. Mit Simon hat Nicolas ein eher "normales" Kuschel-Date. Sekt, Komplimente, Kontakt - der Abend verläuft zunächst positiv.

Doch wie reagiert Simon auf die Annäherungsversuche von Nicolas? Und wie geht der auf die Streitigkeiten in der Villa ein? Unter den Kandidaten schwelen mehrere ungeklärte Streits, die die Stimmung massiv verschlechtern.

