vor 49 Min.

"Prince Charming", Folge 9: Gestern gab es das große Wiedersehen

"Prince Charming" im TV: Gestern sahen sich die Kandidaten wieder. In Folge 9 ging es auch um die Frage, ob Nicolas Puschmann mit seinem Lars noch zusammen ist.

Nach acht Folgen von " Prince Charming" stand fest: Nicolas Puschmann hat sich für Lars entschieden. In Folge 9 gestern trafen sich die Kandidaten zwei Monate nach dem Finale wieder. Was beim großen Wiedersehen geboten war, lesen Sie in unserem Nachbericht.

"Prince Charming" Gestern: Nachbericht zu Folge 9 - das große Wiedersehen

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nicolas Puschmann hatte sich im großen Finale von "Prince Charming" also für Lars entschieden. Doch sind die beiden noch zusammen? Diese Frage sollte in Folge 9 geklärt werden.

Doch zunächst kamen die Kandidaten der ersten schwulen Dating-Show zu Wort und erzählten von ihren Erfahrungen. Dabei hielten sich die Teilnehmer in der Show gestern vornehm zurück. Außerhalb des "Prince Charming"-Kosmos gab es in den vergangenen Tagen dagegen herbere Äußerungen gegenüber Nicolas und seinem Mann der Wahl.

Gerade Dominic kann sich scheinbar mit seiner Niederlage im Finale anfreunden - obwohl die Show in Wahrheit ja bereits acht Monate alt ist. Er pestete in der letzten Tagen öffentlich gegen Nicolas' und Lars' Podcast. Ein zweites Pärchen sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten dagegen für positives Aufsehen: "Prince Charming"-Kandidat Sam und sein Freund Rafi. Auch sie kamen in Folge 9 zu Wort.

Die Antwort zur Frage oben gab es in der Show dann auch recht schnell: Ja, Nicolas und Lars sind auch Monate nach Ende der Show noch ein Paar - und damit erfolgreicher als so manch ein Pärchen aus dem "Bachelor"-Franchise.

Wer ist raus?

Da die Show eine Art "Reunion" der Kandidaten war und vor allem mit Blicken zurück aufwarten konnte, flog gestern in Folge 9 keiner mehr raus.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos zu Nicolas Puschmann

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Nicolas Puschmann

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Nicolas Puschmann im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle weiteren Infos zu Prince Charming.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen