"Prince Charming": Heute in Folge 8 steht das Finale an

Heute steht das Finale in Folge 8 von " Prince Charming" an. Die erste schwule Dating-Show im deutschen Free-TV geht damit zu Ende. Für wen wird sich Nicoals Puschmann entscheiden? Lars oder Dominic? Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 8 - dem Finale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Prince Charming" läuft am Montag, 08.06.2020, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

Zum Finale bekommt Nicoals Puschmann Hilfe von seiner kleinen Schwester Sabrina. Sie kommt nach Griechenland, um sich erst einmal mit den verbliebenen zwei Kandidaten - Lars und Dominic - zu unterhalten. Dabei fühlt sie beiden auf den Zahn und lässt sich die Geschichte der Jungs noch einmal erzählen. Anschließend trifft sie ihren Bruder und die beiden beraten bei einem Gläschen Wein auf der Terrasse.

Schlussendlich steht dann die große Entscheidung an. Für wen wird sich Nicolas Puschmann entscheiden?

