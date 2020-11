vor 32 Min.

Prince Charming - Kandidaten: Wer ist raus? Welche Teilnehmer sind am 30.11.20 dabei?

Prince Charming 2020 gibt es derzeit mit Staffel 2 im TV zu sehen. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten vor, die das Herz von Alexander Schäfer erobern wollen.

Der neue " Prince Charming" heißt Alexander Schäfer - er will in Staffel 2 der Reality-Show die große Liebe finden. In der zweiten Ausgabe des ersten Gay-Dating-Formats im deutschen Fernsehen werden insgesamt 20 Single-Männer versuchen sein Herz zu erobern. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten der zweiten Staffel näher vor.

Prince Charming, Kandidaten 2020: Diese Kandidaten sind noch dabei

Andrea Bild: TVNOW

Andrea (24) aus Bayreuth

Der Friseur macht bei Prince Charming mit, weil er die Show als gute Alternative zu den Dating-Apps sieht. Er outete sich gegenüber seiner Mutter erst zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten. Seine größte Leidenschaft ist das Shoppen.

Arne Bild: TVNOW

Arne (25) aus Heidelberg

Arne ist nicht nur Hotelfachmann, sondern auch Flugbegleiter und arbeitet aktuell als Servicekraft. Geoutet hat er sich bereits mit fünf Jahren, als er als Prinzessin zum Kindergarten-Fasching ging.

Gino Bild: TVNOW

Gino (32) aus Berlin

Der Marketing- und Event-Kaufmann legt in seiner Freizeit als Hobby-DJ gerne Platten auf und liebt romantische Abende mit gemeinsamem Kochen und einer Flasche Wein.

Jakob Matthias Bild: TVNOW

Jakob Matthias (29) aus Dortmund/Hannover

Der Ballett-Lehrer und Tänzer ist traurig über die Diskriminierung der LGBTQ+ Community in seinem Heimatland Polen. Von seiner Familie wurde sein Outing bis auf besonders konservative Teile seiner Familie gut aufgenommen.

Jan Maik Bild: TVNOW

Jan Maik (30) aus Zürich

Der 30-Jährige arbeitet als HR Business Partner und möchte bei "Prince Charming" den Mann fürs Leben finden. Besonders wichtig ist ihm, dass sein Partner wie er selbst sportlich ist.

Joachim Bild: TVNOW

Joachim (29) aus Wien

Der Österreicher ist Bankangestellter und wünscht sich einen Mann für eine monogame Beziehung. Eine seiner beiden bisherigen Beziehungen hat er mit einer Frau geführt.

Lauritz Bild: TVNOW

Lauritz (27) aus Frankfurt

"Das Leben ist so kurz, mach das Beste aus jeder Situation" ist das Motto des Flugbegleiters. Der 27-Jährige ist geradezu fernsehsüchtig - er schaut täglich fünf bis sieben Stunden TV.

Leon (32) aus Zürich

Sich selbst beschreibt der Beamte als zurückhaltend, witzig, aufmerksam und für jeden Quatsch zu haben. Um seinen Schwarm zu erobern, flirtet er am liebsten mit seinen Augen und einem Lächeln.

Michael Bild: TVNOW

Michael (39) aus Zürich

Der dritte Schweizer in der Runde verdient sein Geld als Stylist und Personal Trainer. Seit 2012 spielt er außerdem regelmäßig Tennis. Bei "Prince Charming" möchte er einen starken Mann finden, der immer zu ihm steht.

Vincent Bild: TVNOW

Vincent (23) aus London

Der Student hatte bisher noch keine feste Beziehung und sucht einen Mann, "der mich nimmt, wie ich bin und eine Lebensbereicherung ist." Er hofft darauf, dass mit Hilfe der Sendung Schwulsein in Deutschland und weltweit normalisiert wird. (AZ)

Kandidaten von Prince Charming 2020: Wer ist raus?

Bild: TVNOW

David (24) aus Köln

David verdient sein Geld als selbstständiger Make-up-Artist und Content Creator. Seinen Namen spricht man englisch aus. Er ist auf der Suche nach einer festen Beziehung - für eine Nacht ist er nicht zu haben.

Bild: TVNOW

Roman (32) aus Wien/Hamburg/Köln

Der Promoter ist gleich in drei Städten zu Hause und verhält sich in der Gay-Community aufgrund schlechter Erfahrungen eher zurückhaltend und schüchtern. Bisher hat er drei Beziehungen geführt.

Bild: TVNOW

Adrian (25) aus Berlin

Der Deutsch-Türke ist Student und möchte bei "Prince Charming" zeigen, dass es sich lohnt selbstbewusst zu sein. In seiner Freizeit geht er gern ins Fitness-Studio und hört Ricky Martin.

Bild: TVNOW

Sascha (30) aus Köln

Der Fitness- und Personal-Trainer hatte bisher noch bei keinem Mann das Gefühl, in ihm den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Er hofft nun, bei "Prince Charming" endlich seine große Liebe zu finden.

Florian Bild: TVNOW

Florian (39) aus Berlin

Der Krankenpfleger ist mit 39 Jahren der älteste Teilnehmer in Staffel 2. Er war bereits verheiratet und hatte auch eine lange Beziehung mit einer Frau. Sein Motto ist: "Es darf billig sein, aber nicht billig aussehen".

Bastian Bild: TVNOW

Bastian (30) aus Berlin

Von seinen fünf Beziehungen führte er zwei mit Frauen, bevor er sich outete. Er schwärmt für Schauspieler Henry Cavill und treibt in seiner Freizeit sehr viel Sport.

Benedetto Bild: TVNOW

Benedetto (27) aus Köln

Der 27-Jährige arbeitet als Model und Influencer und hat bereits einige Promis gedatet - einige davon auch ungeoutet. Er möchte gerne perfekt aussehen und lässt dafür auch chirurgisch nachhelfen.

Bernhard Bild: TVNOW

Bernhard (30) aus Düsseldorf

Der Sales Assistant beschreibt sich selbst als offenen, witzigen und spontanen Mann. Über sein Outing war vor allem seine Mutter überrascht, die die Homosexualität ihres Sohnes zunächst nur für eine Phase hielt.

Bild: TVNOW

Patrick (32) aus Frankfurt am Main

Der Luftverkehrskaufmann ist schon sehr lange Single, da sich seine Dates nicht in ihn verliebten. Sich selbst beschreibt er als aufgeschlossen, hilfsbereit und manchmal auch verrückt.

Erik Bild: TVNOW

Erik (31) aus Hamburg

Der Hamburger arbeitet als Erzieher und wurde früher oft mit seinem heterosexuellen Zwillingsbruder verwechselt. Außerdem hat er eine unglaubliche Transformation hinter sich: Er reduzierte sein Gewicht von 145 auf 78 Kilogramm.

