Prince Charming, Staffel 2 im TV: Hoher Besuch in der Villa heute in Folge 6

"Prince Charming" 2020, Folge 6: Heidi fühlt den Kandidaten auf den Zahn. Alle Infos hier in unserer Vorschau.

"Prince Charming" läuft heute mit Folge 6 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Die Suche von "Prince Chamring" nach Mr. Right ist in vollem Gange. Heute in Folge 6 erwarten Alex und seine Kandidaten hohen Besuch aus Deutschland. Alle Infos zur aktuellen Folge 6 im TV erhalten Sie hier.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von " Prince Charming" läuft am Montag, 30.11.20, ab 22.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Nachdem sich Joachim langsam als heimlicher Favorit herauskristallisiert und "Prince Chamring" ihn zu einem erneuten Date in der Villa begrüßt, ist der Frust bei den übrigen Kandidaten groß. Am Tag darauf wittern die Anwärter jedoch eine Chance: Alexanders Mutter kommt zu Besuch, um die Männer genauer unter die Lupe zu nehmen. Wer Mama Heidi am meisten beim Speed-Dating überzeugt, gewinnt ein aktiongeladenes Einzeldate mit "Prince Charming".

Die Happy Hour im Anschluss verläuft allerdings keineswegs harmonisch: Nachdem sowohl Joachim als auch Jan sich den Vorwürfen der übrigen Kandidaten, sie würden ein falsches Spiel spielen, stellen müssen, kommt es zum Eklat. Wer muss nach Folge 6 die Heimreise antreten?

