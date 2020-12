vor 32 Min.

Prince Charming, Staffel 2 im TV: So läuft das große Halbfinale heute

"Prince Charming", Folge 8 heute: Lauritz bekommt ein Einzeldate mit Alexander. Alle Infos zur Episode hier in unserer Vorschau.

"Prince Charming" läuft heute mit Folge 8 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe von Staffel 2 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von David Reitschuster

" Prince Charming" geht heute mit Folge 8 in eine neue Runde. Noch vier Männer sind im Rennen um das Herz von "Prince Charming" Alexander. Alle Infos zur aktuellen Episode von "Prince Charming" erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 8 im TV

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Prince Charming" läuft am Montag, 14.12.20, ab 22.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Jakob, Vincent, Lauritz und Gino sind die letzten vier Auserwählten von Prince Charming Alexander Schäfer. Das Finale steht vor der Tür und der Druck für die Kandidaten wird immer größer. Einen Tag vor der Entscheidung besucht Alexander die vier Männer und hat sich folgendes Spiel ausgedacht: Mit verbundenen Augen ertastet er erst die Hände der vier Kandidaten, anschließend beschnuppert er die Männer und in der letzten Runde dürfen die Verbliebenen den Prince von ihren Kuss-Qualitäten als Küsser überzeugen.

Lauritz schafft es Prince Charming in den drei Runden von sich überzeugen und bekommt als Gewinn ein romantisches Einzeldate mit dem Prince. Die beiden paddeln in traumhafter Kulisse mit einem Schlauchboot zu einer kleinen Bucht inmitten von Palmen. Beim Date kommt vor allem das Thema Fetisch erneut zur Sprache, da Lauritz sicherstellen will, dass Alex mit dieser Vorliebe auch einverstanden ist. Die anschließende Abkühlung im Wasser wird jedoch heißer als angenommen, da die beiden gar nicht mehr voneinander lassen können und leidenschaftliche Küsse austauschen.

Unterdessen überlegen die verbliebenen Männer daheim in der Villa, wer die besten Chancen auf das Finale hat. Alle sind sehr unterschiedliche Charaktere und besonders Gino macht es zu schaffen, dass er nicht genau weiß, woran er ist. Doch auch Vincent befürchtet, dass die rein körperliche Nähe ihres letzten gemeinsamen Dates nicht dazu ausreicht, um die emotionale Verbindung zu ersetzen, die der Prince Alex bereits durch intensive Gespräche mit anderen Kandidaten aufbauen konnte.

Dementsprechend gedrückt ist die Stimmung in der letzten Happy Hour. Jeder der vier Männer hat große Angst, verletzt zu werden, und keiner möchte so kurz vor dem Finale die Villa verlassen. Alle Kandidaten haben Prince Alex ihr Herz geöffnet und die Angst vor Abweisung ist groß. Daher geben die Männer alles und offenbaren dem Prince im persönlichen Gespräch ihre Gefühle. Dabei kämpft keiner mehr mit unfairen Mitteln und alle Kandidaten vergönnen den jeweils anderen die letzten Minuten Gespräch mit dem Prince. Die heutige Entscheidung fällt Alex so schwer wie nie und es fließen viele Tränen, als er sich von zwei der vier Männer verabschieden muss.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos zur Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

