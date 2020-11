vor 50 Min.

Prince Charming, Staffel 2 im TV, heute mit Folge 2: Erster Ärger in der Männer-Villa

"Prince Charming" mit Folge 2 heute im TV: Alle Infos zur Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute läuft "Prince Charming" mit Folge 2 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute geht das Dating-Format " Prince Charming" mit Folge 2 in eine neue Runde. Schon die erste Nacht in der Männer-Villa sorgt für ordentlich Gesprächsstoff.

Wer ergattert ein Date mit "Prince Charming" Alex? Wer muss die Villa heute verlassen? Alle Infos zu Folge 2 erhalten Sie hier.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 2 im TV

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Prince Charming" läuft am Montag, 02.11.20, ab 22.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Bereits die erste Nacht sorgt für ordentlich Trubel in der Männer-Villa: Die beiden Kandidaten Jan und Joachim verbringen die erste Nacht kurzerhand abseits von allen anderen Kandidaten auf der Couch im Freien. Auch am darauffolgenden Tag scheint es, als könnten die beiden die Blicke nicht voneinander lassen, was die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.

Jakob, Lauritz, Patrick, Michael und Gino freuen sich hingegen über das erste Gruppendate mit Alex. Bei griechischen Speisen plaudern die Kandidaten und "Prince Charming" ein wenig aus dem Nähkästchen. Besonders Lauritz hat im Anschluss an das Date Grund zur Freude: Er darf zum Einzeldate bleiben, während die übrigen Kandidaten in die Villa zurückkehren müssen.

Dort ziehen während des Dates die ersten Gewitterwolken auf: Nach beginnenden Lästerreien geraten Andrea und Benedetto aneinander.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Alexander Schäfer

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Alexander Schäfer im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten in Staffel 2 von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu Prince Charming Sendetermine und Sendezeit.

