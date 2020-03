24.03.2020

"Prince Charming" im TV: Sendetermine und Sendezeit

"Prince Charming" geht im April bei Vox an den Start. Alle Sendetermine und Sendezeiten der Dating-Show erhalten Sie hier im Überblick.

"Prince Charming" ist eine preisgekrönte Dating-Show und das erste Format, in dem es um homosexuelle Beziehungen geht. Staffel 1 war bereits im vergangenen Jahr auf TV Now zu sehen, ab April strahlt Vox die Serie nun auch im Fernsehen aus.

Die Serie läuft ähnlich ab wie " Der Bachelor": Insgesamt 20 Single-Männer versuchen in Griechenland das Herz von "Prince Charming" Nicolas Puschmann zu erobern. Zu welchen Sendeterminen und Sendezeiten die Dating-Show ausgestrahlt wird, lesen Sie hier.

"Prince Charming" : Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Vox hat bekanntgegeben, dass "Prince Charming" am 20. April mit Staffel 1 im TV zu sehen ist. Vorher war die Serie nur über TV Now abrufbar. Die neuen Folgen laufen immer am Montag um 22.15 Uhr. In Staffel 1 wird es insgesamt neun Folgen geben, die Entscheidung fällt allerdings bereits in Folge 8. Folge 9 ist eine Wiedersehensshow mit Nicolas Puschmann und den Kandidaten. Falls es bei den Sendeterminen und Sendezeiten noch zu Änderungen kommt, werden Sie in diesem Artikel informiert. Hier der Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 20.04.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 2 27.04.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 3 04.05.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 4 11.05.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 5 18.05.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 6 25.05.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 7 01.06.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 8 08.06.2020, Montag 22.15 Uhr Vox 9 15.06.2020, Montag 22.15 Uhr Vox

Unabhängig von den Sendeterminen und Sendezeiten, bietet der Streaming-Dienst TV Now die neuen Folgen von "Prince Charming" auch Online an. Eine Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro im Monat. Das TV Now Original wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet - ein Erfolg für die LGBTQ-Communtiy. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen.

