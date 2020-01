vor 34 Min.

Prince Damien: Dschungelcamp-Kandidat im Porträt vorgestellt

Prince Damien ist einer der Kandidaten im Dschungelcamp 2020. Wir stellen Ihnen den 29-jährigen Choreographen und Sänger hier im Porträt vor.

Dschungelcamp-Kandidat: Prince Damien gewann DSDS

Seine Mutter kommt aus Südafrika, dort wurde Prince Damien im Dezember 1990 in Johannesburg auch geboren. Sein Vater stammte allerdings aus Bayern, weshalb die Familie nach dem Tod seiner Mutter wieder nach Deutschland zog. In München studierte Prince Damien Musikproduktion und Tontechnik und arbeitete anschließend an verschiedenen Tanzschulen. 2014 war er sogar in der Bravo zu sehen: In der Foto-Love-Story "Song for You" verkörperte er einen Musiker.

Kampf um die Dschungelkrone: Prince Damien zieht ins Dschungelcamp 2020

Seinen Durchbruch feierte Prince Damien bei " Deutschland sucht den Superstar". Er gewann Staffel 13 und landete mit dem Album "Glücksmomente" auf Platz 3 der deutschen Albumcharts. Seit diesem Jahr ist er als Sänger im Musical "The Band" zu sehen. Auf seinem persönlichen YouTube-Kanal teilte er Musikvideos und Vlogs mit seinen Fans. Seit etwa einem Jahr gab es allerdings keine neuen Posts mehr.

2017 gewann Prince Damien "Dance Dance Dance" auf auf RTL und will sich nun auch die Dschungelkrone sichern. (AZ)

