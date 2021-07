Sendetermine, Sendezeit, Übertragung: Alle Infos zu "Princess Charming"

"Princess Charming" läuft aktuell mit Staffel 1 auf TVNOW. Hier gibt es alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeit, Kandidatinnen und zur Übertragung.

Es ist so weit: Nachdem das Format "Prince Charming" großen Anklang fand und sogar mit dem "Grimme-Preis" ausgezeichnet wurde, hat TVNOW nun auch das Gegenstück "Princess Charming" in sein Programm mit aufgenommen. Seit Mai sucht erstmals eine homosexuelle Frau, Irina Schlauch, im TV nach ihrer Partnerin - eine echte Weltpremiere.

Hier in unserer Übersicht haben wir alle Infos rund um "Princess Charming" sowie Details zu den Sendezeiten, Sendeterminen, Kandidatinnen und zur Übertragung der Dating-Show für Sie zusammengefasst.

Start: Seit wann läuft "Princess Charming"?

Staffel 1 von "Princess Charming" wird seit Dienstag, 25. Mai 2021, auf der Streaming-Plattform TVNOW ausgestrahlt. Im Free-TV werden die Folgen außerdem zu einem späteren Zeitpunkt beim Sender Vox zu sehen sein.

"Princess Charming" 2021: Sendetermine von Staffel 1 bei TVNOW

TVNOW zeigt "Princess Charming" früher als Vox. Alle vorgesehenen Sendetage lesen Sie hier in der Übersicht:

Folge Datum Anbieter 1 25.5.2021, Dienstag TVNOW 2 1.6.2021, Dienstag TVNOW 3 8.6.2021, Dienstag TVNOW 4 15.6.2021, Dienstag TVNOW 5 22.6.2021, Dienstag TVNOW 6 29.6.2021, Dienstag TVNOW 7 6.7.2021, Dienstag TVNOW 8 13.7.2021, Dienstag TVNOW 9 20.7.2021, Dienstag TVNOW 10 - Das große Wiedersehen 27.7.2021, Dienstag TVNOW

"Princess Charming" auf Vox: Sendetermine von Staffel 1

Staffel 1 von "Princess Charming" umfasst zehn Folgen, die voraussichtlich wöchentlich ausgestrahlt werden. Sobald die genauen Sendetermine im Free-TV feststehen, finden Sie diese hier in der Auflistung:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 unbekannt unbekannt Vox 2 unbekannt unbekannt Vox 3 unbekannt unbekannt Vox 4 unbekannt unbekannt Vox 5 unbekannt unbekannt Vox 6 unbekannt unbekannt Vox 7 unbekannt unbekannt Vox 8 unbekannt unbekannt Vox 9 unbekannt unbekannt Vox 10 - Das große Wiedersehen unbekannt unbekannt Vox

Infos zur Übertragung von "Princess Charming" - Ganze Folgen als Wiederholung?

Neben der Übertragung via TV NOW und Vox lässt sich "Princess Charming" außerdem über einen Live-Stream verfolgen. Dieser ist allerdings nur über den kostenpflichtigen Service "TVNOW Premium" zu sehen. Um den Dienst testen zu können, gibt es eine kostenfreie Testphase von 30 Tagen. Danach fallen pro Monat 4,99 Euro an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie RTL und RTL 2 sehen.

Folge verpasst? Auf TVNOW können Fans "Princess Charming" auch in der Wiederholung sehen.

Sie ist die "Princess Charming": Irina Schlauch im Porträt

Sie ist die erste homosexuelle Frau, die im TV nach der großen Liebe sucht: Irina Schlauch.

"Princess Charming": Wer sind die Kandidatinnen?

Insgesamt wollen 20 Frauen Irina Schlauch näher kennenlernen.

