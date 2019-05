vor 20 Min.

Prinz Charles und Herzogin Camilla zu Besuch in Leipzig

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla kommen am Hauptbahnhof Leipzig an.

Prinz Charles und Camilla besuchen Leipzig, bevor es morgen weiter nach Bayern geht. Dort hat Söder bereits ein bayerisches Willkommensgeschenk vorbereitet.

Winkende Menschen, kleine Union-Jack-Flaggen: Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) haben am Mittwoch in Leipzig einen herzlichen Empfang erlebt. Prinz Charles trug einen dunkelblauen Anzug, Camilla ein hellblaues, mit weißer Bordüre geschmücktes Kleid.

Die beiden Royals waren mit dem Zug von Berlin nach Leipzig gefahren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) begrüßten das Thronfolgerpaar an der Thomaskirche.

Vor der Thomaskirche schüttelte das Paar zahlreiche Hände der begeisterten Fans - und nahm auch Glückwünsche zum jüngsten Spross des Königshauses entgegen: Am Montag war mit dem Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan das vierte Enkelkind von Charles zur Welt gekommen.

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla werden von Burkhard Jung r, Bürgermeister von Leipzig, auf dem Thomaskirchhof begrüßt. Bild: Fabrizio Bensch/Reuters Pool, dpa

Am Donnerstag besuchen Prinz Charles und Herzogin Camilla München

Das Thronfolgerpaar hörte bei einem Konzert des Thomanerchores zusammen mit Gemeindemitgliedern mehrere Musikstücke, darunter eine Bach-Motette, und bedankte sich mit Beifall. Anschließend besuchten es bei einem Rundgang durch die Kirche das Grab des Barockkomponisten und sprach mit Sängern. "Die Kirche ist wundervoll, die Musik war fantastisch", sagte Herzogin Camilla.

Leipzig ist nach Berlin die zweite Station des mehrtägigen Deutschlandbesuchs der Mitglieder des britischen Königshauses. Am Mittwochnachmittag wollte das Paar noch das Gartenreich Dessau-Wörlitz besuchen. In Berlin hatte es am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen.

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla sitzen in der Thomaskirche. Bild: Fabrizio Bensch/Reuters Pool, dpa

Zuletzt hatte der britische Thronfolger die Stadt im Jahr 1991 besucht, im Rahmen eines Umweltseminars. Am Donnerstag werden Prinz Charles und Herzogin Camilla in München erwartet.

Ministerpräsident Söder schenkt "Baby Sussex" eine Lederhose

Für den royalen Besuch hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein besonderes Geschenk überlegt. Er schenkt dem jüngsten Spross der britischen Königsfamilie, "Baby Sussex", eine bayerische Tracht.

"Herzliche Glückwünsche zur Geburt des jüngsten Enkels v Prinz Charles u Herzogin Camilla", schrieb Söder am Mittwoch auf Twitter. "Unser Geschenk: typisch bayerisch u steht sicherlich auch einem britischen Thronfolger.Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen v Beginn an begleitet. " (dpa)

It’s a boy! Herzliche Glückwünsche zur Geburt des jüngsten Enkels v Prinz Charles u Herzogin Camilla. Unser Geschenk:typisch bayerisch u steht sicherlich auch einem britischen Thronfolger: Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen v Beginn an begleitet pic.twitter.com/7GElYNducz — Markus Söder (@Markus_Soeder) 8. Mai 2019

