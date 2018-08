vor 40 Min.

Prinz George wird sich jetzt wohl vor der Queen verbeugen müssen Panorama

Prinz George ist gerade fünf geworden - und damit in dem Alter, in dem er sich vor seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., verbeugen müsse, so eine Royal-Expertin.

Prinz George feierte gerade seinen fünften Geburtstag. Damit sei er nun in dem Alter, in dem er sich vor Queen Elizabeth II., seiner Großmutter, verbeugen müsse. Das zumindest meint Historikerin Marlene Eilers Koenig, die vom Magazin Hello zitiert wird. Ein gemeinsames öffentliches Zusammentreffen der beiden Royals hatte es seit Prinz Georges fünften Geburtstag noch nicht gegeben.

Verbeugung und Knicks vor der Queen

Sein Vater Prinz William und sein Onkel Prinz Harry verbeugen sich vor der Königin. Sie senken dabei kurz ihren Kopf. Die weiblichen Familienmitglieder, Herzogin Kate und Herzogin Kate machen vor Elizabeth II. einen Knicks.

"Sehr wahrscheinlich werden es die Kleinen ab fünf Jahren machen. Die einzige Person, vor der sie knicksen oder sich verbeugen, ist der Monarch oder die Monarchin", so Marlene Eilers Koenig gegenüber Hello. "Eine Königliche Hoheit knickst nicht vor einer anderen Königlichen Hoheit." Knicks und Verbeugung seien schlichtweg Teil der Etikette - zur Begrüßung und zur Verabschiedung.

Georges Schwester Charlotte bleibt noch etwas Zeit für diese Überlegungen. Die kleine Prinzessin feierte im Mai gerade erst ihren dritten Geburtstag.

Prinz George auf Platz drei der Thronfolge

Prinz George steht in der britischen Thronfolge auf Platz drei, hinter seinem Großvater Charles und seinem Vater William. (AZ)

