Prinz Harry: Reden über Aids muss normal sein

Schwörmontag

Ulmer feiern auf der Donau einen nassen Karneval

Was am Rhein der Karneval, ist in Ulm die Wasserparty auf der Donau. Zum feuchtfröhlichen "Nabada" kamen wieder Tausende Menschen. Vor der Gaudi musste der Oberbürgermeister einen Treueschwur leisten.