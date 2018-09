13:13 Uhr

Prinz Harry feiert 34. Geburtstag ohne Fans Panorama

Prinz Harry ist wieder ein Jahr älter geworden. Seinen Geburtstag feiert er ganz privat. Eine Person darf jedoch nicht fehlen.

Prinz Harry feiert seinen 34. Geburtstag ganz privat. Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, haben keine öffentlichen Auftritte angekündigt.

Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: "Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!" Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, heiratete die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (37) am 19. Mai in Schloss Windsor. (dpa)

