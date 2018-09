Prinz Harry feiert 34. Geburtstag ohne seine Fans

Die große Geburtstagssause fällt aus: Prinz Harry feiert sein 34. Wiegenfest im privaten Kreis mit Gattin Meghan. Wie sich der Kensington Palast dazu äußert.

Prinz Harry feiert seinen 34. Geburtstag ganz privat. Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, haben für Samstag keine öffentlichen Auftritte angekündigt.

Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: "Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!"

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL