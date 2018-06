Prinz Harry und Meghan kündigen erste gemeinsame Auslandsreise an

Ihre erste offizielle Auslandsreise als verheiratetes Paar ist für Herbst geplant: Harry und Meghan reisen nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland.

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan werden im Herbst ihre erste offizielle Auslandsreise antreten: Der Herzog und die Herzogin von Sussex reisen im Herbst nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland, wie der Kensington-Palast am Montag mitteilte. Harry tritt mit der Reise in die Fußstapfen seiner Eltern Charles und Diana, deren erste Reise als verheiratetes Paar sie ebenfalls nach Australien und Neuseeland geführt hatte.

The Duke and Duchess of Sussex will undertake an official visit to Australia, Fiji, the Kingdom of Tonga, and New Zealand in the Autumn



The tour will fall on the occasion of @InvictusSydney 2018. pic.twitter.com/BWlU14WM66