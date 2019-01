08:50 Uhr

Prinz Philip in Autounfall verwickelt: Zwei Menschen verletzt

Prinz Philip hatte am Donnerstagnachmittag einen Autounfall. Augenzeugen zufolge habe er einen Schock erlitten. Der 97-Jährige sei sonst unverletzt.

Wirbel um Prinz Philip: Der britische Monarch war am Donnerstagnachmittag in einen Autounfall verwickelt gewesen. Der 97-jährige Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. sei bei dem Zusammenstoß selbst am Steuer gesessen, wie der Buckingham-Palast in London mitteilte. Prinz Philip blieb unverletzt, habe aber Augenzeugen zufolge einen Schock erlitten.

Die Augenzeugen berichteten gegenüber der BBC, dass sie dem Prinzen nach dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug aus seinem umgestürzten Wagen geholfen hätten. Man habe ihm die Erschütterung des Unfalls angemerkt. Philip sei bei Bewusstsein gewesen, habe aber "sehr unter Schock" gestanden.

Dass es sich bei dem Unfall um einen Zusammenstoß der Autos handle, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Die BBC zitierte Polizeiangaben, wonach im zweiten verwickelten Auto, einer Limousine, zwei Menschen leicht verletzt wurden. Mehrere in britischen Medien publizierte Fotos zeigten einen auf der Seite liegenden dunklen Geländewagen und ein zweites Auto, welches im Straßengraben stand.

Autounfall: Prinz Philip bleibt unverletzt

Eine Palastsprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, das Prinz Philip bei dem Unfall in der Nähe des Landsitzes Sandringham keine Verletzungen erlitten habe. So musste er dem Palast zufolge nicht ins Krankenhaus, wurde aber von einem Arzt untersucht. Der Erzbischof von York, John Sentamu, veröffentlichte auf Twitter ein Gebet für Philips Gesundheit.

God of Love and Compassion reach out with your Peace to the people who were in the car involved in the traffic accident with Prince Philip’s vehicle.Amen. — John Sentamu (@JohnSentamu) January 17, 2019

Der Unfalll ereignete sich in der Ortschaft Sandringham, in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Das britische Königspaar verbringt dort traditionell die Zeit um den Jahreswechsel. Auch Weihnachten und Neujahr feiern die Royals in Sandringham. An sich ist das Königspaar mit 97 und 92 Jahren noch recht rüstig. Im vergangenen Herbst wurden sie beim gemeinsamen Ausritt beobachtet: Die Queen hoch zu Pferde und Prinz Philip auf dem Kutschbock.

Prinz Philip wurde 2017 in den Ruhestand verabschiedet

Erst seit zwei Jahren befindet sich der 97-Jährige im Ruhestand. Seitdem ist er nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch de Teilnahme an der Hochzeiten seiner Enkel Harry (34) und Prinzessin Eugenie (28) im vergangenen Jahr ließ er sich nicht entgehen. Prinz Philip habe Medienberichten zufolge 22.219 offizielle Termine seit der Thronbesteigung der Queen im Jahre 1952 wahrgenommen.

Seinen letzten offiziellen Auftritt hatte Prinz Philip bei einer Militärparade der Royal Marines im August 2017 vor dem Buckingham-Palast. Ein Hintertürchen hatte sich "Rentner Philip" aber offen gehalten: als gelegentlicher Begleiter der Queen bei Terminen.

Prinz Philip leidet unter gesundheitlichen Problemen

In den vergangenen Jahren litt Philip mehrfach unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam mit 96 Jahren ein neues Hüftgelenk. Hinter das Steuer seines Wagens hat sich "Rentner Philip" jedoch trotzdem gesetzt. (dpa)

