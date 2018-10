10:47 Uhr

Prinzessin Eugenie heiratet in Windsor Panorama

Sie wirkt in Interviews witzig und selbstbewusst. Und doch scheinen viele Briten nicht so richtig mit Prinzessin Eugenie warm zu werden. Wenn sie am Freitag ihren langjährigen Freund heiratet, könnten ihr zwei jüngere Royals die Show stehlen.

Sie ist die Nummer 9 in der britischen Thronfolge - gefühlt liegt sie aber noch ein bisschen weiter hinten. Mit Prinzessin Eugenie (28) heiratet, wie Prinz Harry, wieder ein Enkelkind der Queen in diesem Jahr.

Doch Eugenie steht immer im Schatten ihrer berühmten Cousins Harry und William und ist zudem nicht besonders beliebt in Großbritannien. Kaum war die an diesem Freitag geplante Hochzeit verkündet, hagelte es auch schon Kritik.

Eugenie möchte ihrem langjährigen Freund Jack Brooksbank (32) in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. Viel zu teuer und prunkvoll, wetterten Kritiker. Vor allem die "Daily Mail" ätzte über Eugenie: "Sie ist nicht gerade ein großer Stern am Firmament der königlichen Familie." Die Prinzessin habe Hunger nach Glamour und Glitzer, sei aber für den Staat "so wichtig wie einer der Corgis der Queen", schrieb die Boulevardzeitung.

Dabei heiraten viele Royals auf dem imposanten Schloss in der Nähe von London - ohne dass dies kritisiert wird. Am 19. Mai schlossen dort Harry (34), der Sechste in der Thronfolge, und Meghan (37) den Bund fürs Leben. Genau wie die beiden wollen Prinzessin Eugenie und ihr Liebster bei ihrer Hochzeit die Öffentlichkeit dabei haben. Insgesamt 1200 Menschen aus dem Land sind dafür in den Hof des Schlosses eingeladen. Auch eine kurze Kutschfahrt durch Windsor ist geplant.

Wer mag wohl alles zu der Hochzeit kommen? Die Gästeliste werde nicht veröffentlicht, teilte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es darf aber wohl mit einer illustren Promi-Schar gerechnet werden. Die Prinzessin ist mit Top-Models, Musikern und den Kindern des Unternehmers und Abenteurers Richard Branson befreundet. Gerüchten zufolge könnten der Schauspieler George Clooney und der Sänger Robbie Williams kommen. Bestätigt ist: Der blinde italienische Tenor Andrea Bocelli wird in der Kirche singen.

Gespannt ist man in Großbritannien auch auf das Kleid der Braut. Modekritiker warnten bereits öffentlich: lieber schlicht und elegant statt auffällig! Denn Eugenie wurde, ebenso wie ihrer Schwester Beatrice, schon so mancher Mode-Fauxpas vorgeworfen. So fielen beide bei der Hochzeit von Prinz William und Kate wegen ihrer bizarren Hüte auf: Eugenie trug ein blaues Gebilde mit Blumen und federartigem Schmuck, ihre Schwester stach mit einem ungewöhnlich geformten Hut heraus, der mit einer Brezel und einem Elchgeweih verglichen wurde.

Eugenie, die neben ihrem Verlobten auch Computerspiele, Fußball und Hot Dogs liebt, ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau "Fergie", der Herzogin von York. "Jack ist ein absolut außergewöhnlicher junger Mann", lobte der 58-jährige Andrew seinen künftigen Schwiegersohn in einem BBC-Interview.

Brooksbank, der aus wohlhabender Familie stammt, arbeitete in Bars und war auch Manager einer Nobel-Disco in London. Seine hochbetagte Großmutter sagte der "Daily Mail", ihr Enkel sei charmant und gutherzig, "aber nicht der Intelligenteste". Um ein paar Ecken sind Prinzessin Eugenie und ihr künftiger Ehemann sogar verwandt.

Kennengelernt haben sich die beiden in einem Skigebiet in der Schweiz. Ihre Liebe überstand auch eine Fernbeziehung, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York. Heute arbeitet die Kunstexpertin wieder in England und hat Schirmherrschaften vor allem für Organisationen im Gesundheitsbereich übernommen. Sie selbst musste sich als Zwölfjährige einer Wirbelsäulen-Operation unterziehen.

Britischen Medien zufolge soll sich ihr Vater Andrew ärgern, dass seine beiden Töchter so sehr im Schatten von Harry und William stehen. Prinz Andrew weist diese Behauptungen vehement zurück.

Hingucker könnten zwei kleine Royals sein: die Brautjungfer Prinzessin Charlotte (3) und Pagenjunge Prinz George (5). Die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) sind bekannt dafür, anderen die Show zu stehlen.

Nach der Trauung um 12 Uhr (MESZ) wird die 92-jährige Königin Elizabeth II. - von Eugenie kurz "Granny" (Oma) genannt - für das Paar und seine Gäste einen Empfang auf Schloss Windsor geben. (dpa)

