09:31 Uhr

Prinzessin Eugenie heiratet - und empört britische Medien Panorama

Prinzessin Eugenie ist die Nummer neun in der britischen Thronfolge. Am 12. Oktober heiratet die Enkelin der Queen - und sorgt mit der Prunk-Trauung für Kritik.

Sie ist die Nummer neun in der britischen Thronfolge - gefühlt liegt sie aber noch ein bisschen weiter hinten. Mit Prinzessin Eugenie (28) heiratet, wie Prinz Harry, wieder ein Enkelkind der Queen in diesem Jahr.

Doch Eugenie steht immer im Schatten ihrer berühmten Cousins Harry und William und ist zudem nicht besonders beliebt in Großbritannien. Kaum war die am 12. Oktober geplante Hochzeit verkündet, hagelte es auch schon Kritik.

Eugenie möchte ihrem langjährigem Freund Jack Brooksbank (32) in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. Viel zu teuer und prunkvoll, wetterten Kritiker. Vor allem die "Daily Mail" ätzte über Eugenie: "Sie ist nicht gerade ein großer Stern am Firmament der königlichen Familie." Die Prinzessin habe Hunger nach Glamour und Glitzer, sei aber für den Staat "so wichtig wie einer der Corgis der Queen", schrieb die Boulevardzeitung.

Dabei heiraten viele Royals auf dem imposanten Schloss in der Nähe von London - ohne das dies kritisiert wird. Am 19. Mai schlossen dort Harry (34), der Sechste in der Thronfolge, und Meghan (37) den Bund fürs Leben. Genau wie die beiden wollen Prinzessin Eugenie und ihr Liebster bei ihrer Hochzeit die Öffentlichkeit dabei haben. Insgesamt 1200 Menschen aus dem Land sind dafür in den Hof des Schlosses eingeladen. Auch eine kurze Kutschfahrt durch Windsor ist geplant.

15 Bilder Bilder: So romantisch war Kate und Williams Hochzeit Bild: dpa

Gespannt ist man in Großbritannien auf das Kleid der Braut. Modekritiker warnten bereits öffentlich: lieber schlicht und elegant statt auffällig! Denn Eugenie wurde, ebenso wie ihrer Schwester Beatrice, schon so mancher Mode-Fauxpas vorgeworfen. So fielen beide bei der Hochzeit von Prinz William und Kate wegen ihrer bizarren Hüte auf: Eugenie trug ein blaues Gebilde mit Blumen und federartigem Schmuck, ihre Schwester stach mit einem ungewöhnlich geformten Hut heraus, der mit einer Brezel und einem Elchgeweih verglichen wurde.

Eugenie, die neben ihrem Verlobten auch Computerspiele, Fußball und Hot Dogs liebt, ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau "Fergie", der Herzogin von York. "Jack ist ein absolut außergewöhnlicher junger Mann", lobte der 58-jährige Andrew seinen künftigen Schwiegersohn in einem BBC-Interview.

Brooksbank, der aus wohlhabender Familie stammt, arbeitete in Bars und war auch Manager einer Nobel-Disco in London. Seine 91-jährige Großmutter sagte der "Daily Mail", ihr Enkel sei charmant und gutherzig, "aber nicht der Intelligenteste". Um ein paar Ecken sind Prinzessin Eugenie und ihr künftiger Ehemann sogar verwandt.

Die englische Königsfamilie 1 / 15 Zurück Vorwärts Königin Elisabeth II.: Sie ist offiziell seit 1953 das Oberhaupt der britischen Königsfamilie. Am 21. April 1926 wurde die Queen in London geboren.

Prinz Philip, Duke of Edinburgh: Der einstige Prinz von Griechenland und Dänemark kam am 10. Juni 1921 auf der Mittelmeerinsel Korfu zur Welt. 1947 gab er sich mit der damaligen englischen Thronfolgerin Elisabeth das Ja-Wort.

Charles, Prince of Wales: Er ist der erstgeborene Sohn von Queen Elisabeth II. und Prinz Philip und damit aktueller Thronfolger des britischen Königreichs. Seine erste Ehefrau, Lady Di, starb bei einem Unfall. Mittlerweile ist Charles mit Camilla Parker Bowles verheiratet.

Prince William, Duke of Cambridge: Prinz William ist der älteste Sohn von Charles und Diana. Er erblickte am 21. Juni 1982 das Licht der Welt. Seit 29. April 2011 ist er mit Catherine "Kate" Middleton verheiratet. Das Paar hat einen Sohn, Prince George.

Prince Harry of Wales: Am 15. September 1984 bekamen Prinzessin Diana und Prinz Charles ihren zweiten Sohn. Harry ist als Teenager in der Öffentlichkeit häufig negativ aufgefallen.

Andrew, Duke of York: Er ist der jüngere Bruder von Prinz Charles. Prinz Andrew wurde am 19. Februar 1960 im Buckingham Palace geboren. Seine Vorliebe für "unpassende" Frauen hat ihm den Spitznamen "Randy Andy" eingetragen.

Beatrice of York: Die ältere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson kam am 8. August 1988 zur Welt. Im September 2011 hat sie ihr Studium der Geisteswissenschaften abgeschlossen. Die Presse hat ihr den Titel "Prinzessin Rotschopf" verliehen.

Eugenie of York: Sie ist die kleine Schwester von Beatrice of York. Die Prinzessin wurde am 23. März 1990 in London geboren. Seit 2009 studiert sie Englisch und Kunstgeschichte in Newcastle.

Edward, Earl of Wessex: Prinz Edward erblickte am 10. März 1964 im Buckingham Palace als dritter und letzter Sohn von Queen Elisabeth II. und Prinz Philip das Licht der Welt. 1999 ehelichte er Sophie Helen Rhys-Jones.

Lady Louise Windsor: Prinzessin Louise kam am 8. November 2003 zur Welt. Die Geburt war für Mutter und Kind sehr anstrengend. Das Mädchen wurde mit einer Augenfehlstellung geboren.

James Viscount Severn: Er wurde am 17. Dezember 2007 geboren und ist momentan das jüngste Enkelkind der Queen.

Anne, Princess Royal: Prinzessin Anne ist die einzige Tochter der Queen. Sie wurde am 15. August 1950 geboren. Bemerkenswert ist ihr sportliches Engagement. Prinzessin Anne ist mit dem Vizeadmiral Timothy Laurence verheiratet.

Richard, Duke of Gloucester: Prinz Richard ist ein Cousin von Queen Elisabeth II. Geboren wurde er am 26. August 1944 in Northamptonshire. Seine Ehefrau ist seit 1972 Birgitte van Deurs. Das Paar hat drei Kinder, die allerdings keine königlichen Titel tragen.

Edward, 2. Duke of Kent: Auch Prinz Edward ist ein Cousin der Queen. Er kam am 9. Oktober 1935 zur Welt und ist mit Katharine Worsley verheiratet. Edward und Katharine haben drei Kinder. Prinz Edward ist Schirmherr der Tennismeisterschaft von Wimbledon.

Prinzessin Alexandra, Lady Ogilvy: Die Cousine von Königin Elisabeth II. wurde am 25. Dezember 1936 geboren. 1963 gab sie sich mit Angus Ogilvy das Ja-Wort. Das Paar hat zwei Kinder. Bei der Hochzeit der Queen 1947 war Prinzessin Alexandra Brautjungfer.

Kennengelernt haben sich die beiden in einem Skigebiet in der Schweiz. Ihre Liebe überstand auch eine Fernbeziehung, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York. Heute arbeitet die Kunstexpertin wieder in England und hat Schirmherrschaften vor allem für Organisationen im Gesundheitsbereich übernommen. Sie selbst musste sich als Zwölfjährige einer Wirbelsäulen-Operation unterziehen.

Britischen Medien zufolge soll sich Vater Andrew ärgern, dass seine beiden Töchter so sehr im Schatten von Harry und William stehen. Prinz Andrew weist diese Behauptungen vehement zurück.

Am 12. Oktober werden sich aber alle Augen nur auf Eugenie richten. Nach der Trauung um 12 Uhr (MESZ) wird die 92-jährige Königin Elizabeth II. - von Eugenie kurz "Granny" (Oma) genannt - für das Paar und seine Gäste einen Empfang auf Schloss Windsor geben. (dpa)

18 Bilder Prinzessin Charlotte stiehlt Queen Elizabeth die Show Bild: Facundo Arrizabalaga (dpa)

Themen Folgen