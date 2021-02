vor 17 Min.

Prison Break bei Disney+: Start aller Staffeln, Handlung und Besetzung

Disney+ bringt in Kürze alle Staffeln der Actionserie "Prison Break" an den Start. Wir informieren Sie über das genaue Datum, die Handlung und die Darsteller in der Besetzung.

Von Claus Holscher

Demnächst geht bei Disney+ die Serie "Prison Break" mit allen Staffeln gleichzeitig an den Start. Wann genau? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Wir verraten es Ihnen.

"Prison Break": Wann ist der Start bei Disney+?

Disney+ hat den Start aller Staffeln von "Prison Break" für Dienstag, 23. Februar 2021, angekündigt.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich 6,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro pro Jahr. Es ist aber eine Preiserhöhung (Achtung!) ebenfalls ab 23. Februar 2021 in Sicht - dann wird das Abo 8,99 Euro pro Monat und 89,99 Euro im Jahr kosten.

Allerdings wird auch die Leistung verbessert: Durch die Einbeziehung von Disney Star wird das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben. Die Serie "Prison Break" gehört übrigens zu den ersten Produktionen, die bei Disney+ unter dem Label Disney Star laufen.

Handlung: Worum geht es bei "Prison Break"?

"Prison Break" ist eine US-amerikanische Actionserie des Autors Paul Scheuring, die von 2005 bis 2009 produziert und ab 2017 fortgesetzt wurde.

Die Serie handelt vom Ausbruch und der anschließenden Flucht einiger Häftlinge aus dem fiktiven Gefängnis Fox River State Penitentiary und dem Kampf gegen eine Organisation von internationalen Konzernen und Regierungen, der sogenannten "Company". Die Hauptfigur Michael Scofield versucht dabei, seinen unschuldig zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows aus dem Gefängnis zu befreien. Schauplatz der Dreharbeiten der ersten beiden Staffeln war das Joliet Correctional Center in Joliet, Illinois (USA).

"Prison Break" beruht auf der Idee, dass ein Mann sich absichtlich in ein Gefängnis bringt, um seinen Bruder vor der Hinrichtung zu bewahren und anschließend gemeinsam mit ihm wieder auszubrechen. Der Drehbuchautor war zunächst skeptisch, ob der Grundgedanke als Plot für eine große Serie ausreichend sein würde. Er baute deshalb eine Verschwörung als Nebenhandlung ein.

Besetzung: Welche Schauspieler spielen die Hauptrollen im Cast von "Prison Break" bei Disney+?

Rollenname Schauspieler Michael Scofield Wentworth Miller Lincoln Burrows Dominic Purcell Fernando Sucre Amaury Nolasco Theodore „T-Bag“ Bagwell Robert Knepper Dr. Sara Tancredi Sarah Wayne Callies Benjamin Miles „C-Note“ Franklin Rockmond Dunbar Jacob Anton Ness Mark Feuerstein Sheba Inbar Lavi Alexander Mahone William Fichtner Gretchen Louis Morgan Jodi Lyn O’Keefe Lincoln „L.J“ Burrows junior Marshall Allman Agent Donald „Don“ Self Michael Rapaport Sofia Lugo Danay Garcia Captain Brad „Boss“ Bellick Wade Williams Agent Paul Kellermann Paul Adelstein Veronica Donovan Robin Tunney John Abruzzi Peter Stormare James Whistler Chris Vance Norman „Lechero“ Carneli Robert Wisdom Whip Augustus Prew

