Schnelltests vor dem Biergartenbesuch sorgen für Sicherheit

Der Inzidenzwert liegt in fast ganz Bayern stabil unter 100 - oder unter 50. Vielerorts fällt deshalb die Testpflicht für Biergärten weg. Das ist vorschnell.

Hätten die vergangenen Tage eine Überschrift, sie lautete: Endlich! Endlich wieder Biergarten. Endlich weniger Corona-Infizierte. Endlich mehr Lockerungen. Es ist ein wahrer Freiheits-Freuden-Taumel, der trügerisch ist. Das Virus ist noch da und es ist nur eine Minderheit davor geschützt. Auflagen wie die Testpflicht in der Außengastronomie jetzt schon fallen zu lassen, ist falsch.

Momentan gilt in Bayern: Liegt der Inzidenzwert stabil unter 100, müssen Gastro-Gäste einen negativen Corona-Schnelltest mitbringen. Es sei denn, sie sind zweifach geimpft oder genesen. Sinkt der Inzidenzwert auf stabil unter 50, entfällt die Testpflicht. Und gerade fallen immer mehr Regionen unter die 50er-Grenze.

Schnelltests vor dem Gastrobesuch vermitteln auch Nicht-Geimpften Sicherheit

Es stimmt natürlich: Je niedriger der Inzidenzwert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Erkrankten zu treffen. Desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Nur ein altes Problem besteht weiter: Weil viele Infektionen symptomfrei verlaufen, kann eben niemand sicher sein, ob er nicht doch Corona hat. Und Tests vermitteln wenigstens ein kleines Gefühl von Sicherheit. Das fällt weg, wenn sich gar kein Gast mehr Testen lassen muss.

Fakt ist auch: Es sind immer noch zu wenige Menschen doppelt gegen das Corona-Virus geimpft. In Bayern ist es nur jede sechste Person. Gesundheitsämter in Bayern übermitteln zwar keine Daten über das Alter der vollständig Geimpften an das Robert-Koch-Institut, aus den Zahlen anderer Bundesländer lässt sich aber schließen: Das Gros der vollständig Immunisierten ist deutlich älter als 60 Jahre. Aber die sind selten das Stammpublikum im Biergarten oder dem Außenbereich des Lieblingsitalieners. Dort treffen sich alle - und viele sind eben höchstens einmal geimpft.

Tests machen einen Biergarten-Besuch für alle sicher

Es wäre schade, wenn sich durch die Lockerungen jetzt - auf den letzten Metern vor einer Immunisierung - doch wieder zu viele anstecken. Im Vergleich zu diesem Risiko ist der Aufwand sich vor dem Restaurantbesuch testen zu lassen gering. Dazu kommt: Nicht nur in der Gastronomie werden die Regeln lockerer. Schon fordern Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter nicht mehr testen zu müssen. Es wird über das Ende der Homeoffice-Pflicht debattiert und der Handel wünscht sich laxere Regeln. Dabei haben wir erst im Winter erlebt, dass frühzeitige Lockerungen zu mehr statt zu weniger Einschränkungen führen. Deshalb heißt es jetzt: Jeder soll die möglichen Freiheiten genießen. Aber eben unter Auflagen. Nur so ist es für alle sicher.

