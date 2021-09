"ProSieben Bundestagswahl-Show" mit Baerbock und Scholz: Sendetermine, Übertragung und Moderator

Heute läuft die "Bundestagswahl-Show" mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz bei ProSieben. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos für Sie - rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und Moderator.

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl ist aktuell in vollem Gange. Immer mehr Interviews werden gegeben, die Kanzlerkandidaten wollen sich ihren potentiellen Wählern vorstellen und Stimmen gewinnen. Auch Free-TV-Sender ProSieben mischt mit im Wahlkampf und überträgt eine Sendung, in der Annalena Baerbock ( Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz ( SPD) mal so richtig auf den Zahn gefühlt wird - die "Bundestagswahl-Show".

"Bei klassischen Wahlkampf-Auftritten im TV spulen Politik-Profis oft gebetsmühlenartig das gleiche Programm ab. Das langweilt mich und ich glaube, viele Zuschauer auch. Wir alle wollen wissen: Wie spontan, souverän, sympathisch und kompetent ist der Mensch, der in den kommenden Jahren meine persönlichen Lebensumstände als Bundeskanzler prägen wird?", so Moderator Louis Klamroth gegenüber ProSieben zu seiner neuen Show.

Daniel Rosemann, der ProSieben-Senderchef fügte hinzu: "Mit der ‚ProSieben-Bundestagswahl-Show‘ gehen wir wie schon bei den vergangenen Bundestagswahlen den anderen Weg: kein klassischer Talk, sondern politische Unterhaltung auf einem starken journalistischen Fundament, so dass sich insbesondere eine junge Zielgruppe angesprochen fühlt."

"Bundestagswahl-Show" mit Baerbock und Scholz heute: Sendetermine

Die beiden Sendungen werden jeweils an zwei verschiedenen Terminen im Fernsehen gezeigt. Die Folge mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) fand am Mittwoch, 1. September 2021, statt, die Folge mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) kommt zwei Wochen später am Mittwoch, 15. September 2021. Beide Sendungen werden jeweils ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Annalena Baerbock ist Kanzlerkandidatin des Bündnis 90/Die Grünen Foto: Soeren Stache, dpa (Archivbild)

So sehen Sie die "ProSieben Bundestagswahl-Show": Übertragung und Wiederholung

Die beiden Einzel-Sendungen der "Bundestagswahl Show mit Baerbock und Scholz" werden jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben gezeigt. Einen Live-Stream wird es nicht geben, ebenso ist keine Wiederholung geplant. Sollte sich hier jedoch noch etwas ändern, werden wir Ihnen die neusten Informationen in diesem Artikel aufzeigen.

Olaf Scholz ist Spitzenkandidat der SPD. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild)

Das ist Louis Klamroth: Der Moderator der "Bundestagswahl-Show"

Louis Klamroth ist ein bekannter deutscher Moderator und Schauspieler. Seit 2001 steht der gebürtige Hamburger vor der Kamera - ob in Filmen oder Sendungen.

In diesen Filmen hat der 32-jährige bereits mitgespielt:

2001: Der Mistkerl

2003: Das Wunder von Bern

2010: Schenk mir dein Herz

2011: Zeitfenster (Kurzfilm)

Diese Auszeichnungen hat der TV-Moderator bereits erhalten: