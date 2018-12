vor 53 Min.

"Die ProSieben Wintergames" 2018: Kandidaten, Live-Stream, TV

Am Freitag, 14. Dezember, geht es los: Sechszehn Promis treten bei den "Prosieben Wintergames" 2018 in acht Teams gegeneinander an.

Bei den "ProSieben Wintergames" 2018 treten 16 Promi-Kandidaten an. Hier die Infos zu den Wettbewerben und der Übertragung im TV oder Live-Stream.

Das dritte Adventswochenende hält für alle Wintersport-Begeisterten einiges bereit. Ob Biathlon, Ski Alpin oder Rodeln - da kommt jeder auf seine Kosten. Auch im Fernsehen hat ProSieben eine ganz neue Show zu bieten: Am Freitag und Samstag feiern die "ProSieben Wintergames" 2018 Premiere.

Die Winterspiele werden live aus dem österreichischen St. Anton am Arlberg übertragen. Eine Besonderheit bietet der Sender nicht nur in seine Kandidaten: Insgesamt treten 16 Promis in acht Teams gegeneinander an, die sich in außergewöhnlichen und neuen Sportarten beweisen müssen.

"Die ProSieben Wintergames" 2018: Wie sehen die Wettkämpfe aus?

Am Freitagabend geht es los: Die "ProSieben Wintergames" 2018 starten mit dem Snow-Kajak ins Wochenende. In insgesamt sechs Wettkämpfen wird dann der Gewinner ermittelt: Zuerst müssen sich die Promis im Team-Duell im Doppel-Kajak beweisen. Im zweiten Wettkampf steht dann der Vierer-Lauf im Einzel-Kajak an, bevor es dann mit dem Massenrennen im Einzel-Kajak weitergeht. Die Team-Duells im Einzel-Kajak entscheiden, wer ins Halbfinale kommt: Dann erwartet die Kandidaten der Mix-Massenstart im Einzel-Kajak, aus dem sich dann die zwei finalen Teams ergeben. Nach dem letzten Rennen steht zwar der Sieger des Abends fest, doch mit den Spielen ist es noch lange nicht vorbei.

Denn die "ProSieben Wintergames" 2018 gehen am Samstagabend in die zweite Runde. Da wartet eine neue Herausforderung auf die Teams: In der Disziplin "Schnee-Schwalbe" brettern die Promis mit Ski-Motorrädern über eisige Pisten und müssen sich Slaloms-Strecken stellen. Im ersten Wettkampf stehen die Vierer-Läufe an, bevor der zweite Wettkampf - "Verfolgung" - spannende Duelle zwischen Mann gegen Mann und Frau gegen Frau verspricht. Dann folgt das Team-Duell im Doppel-Sitzer vor dem Halbfinale, bei dem alle übriggebliebenen Kandidaten gleichzeitig die Piste befahren. Im Finale wird zunächst einzeln und dann im Doppel-Sitzer um den Sieg des Schnee-Schwalben-Kristalls gekämpft.

Welche Promi-Kandidaten sind bei den "ProSieben Wintergames" 2018 dabei?

Acht Teams treten bei den diesjährigen "ProSieben Wintergames" gegeneinander an. Sie bestehen aus jeweils zwei Prominenten. Unter Anderem dabei sind die "Bachelorette" 2017 Jessica Paszka, Joey Kelly aus der Kelly-Family, der Ex-"Bachelor" Paul Janke, Vlogger-Stars wie Kelly MissesVlog und der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat. Hier der gesamte Überblick der Promis und Teams:

Aurelio Savina und Jana Julie Kilka : "Team About You"

: "Team About You" Thorsten Legat und Jasmin Wagner : "Team bet-at-home.com"

: "Team bet-at-home.com" Martin Kesici und Antonia aus Tirol : "Team DrückGlück.de"

: "Team DrückGlück.de" Lucas Cordalis und Evelyn Weigert : "Team Easyfitness"

: "Team Easyfitness" Paul Janke und Jessica Paszka : "Team FTI Touristik"

: "Team FTI Touristik" Joey Kelly und Miriam Höller : "Team snowthority"

: "Team snowthority" Rewinside und Kelly MissesVlog : "Team Wix.com"

: "Team Wix.com" Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: "Team wirkaufendeinauto.de"

"Die ProSieben Wintergames" 2018 live im TV und Stream sehen - die Sendetermine

Die Wettkämpfe der "ProSieben Wintergames" 2018 laufen am Freitag und Samstag ab 20.15 Uhr live im Fernsehen. Dazu bietet der Sender einen Live-Stream auf seiner Website an.

Freitag, 14. Dezember: 20:15 Uhr

Samstag, 15. Dezember: 20:15 Uhr

Sonntag, 16. Dezember: 14:55 Uhr (Wiederholung)

Wer die Sendung verpasst hat, kann am dritten Advent - 16. Dezember - die "ProSieben Wintergames" 2018 als Wiederholung im TV sehen. (rlb)

